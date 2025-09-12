Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La responsable de Competencia de la Comisión Europea, Teresa Ribera. EFE

Bruselas acepta los compromisos de Microsoft en materia de Competencia sobre la plataforma Teams

La compañía se compromete a resolver las preocupaciones de la Comisión Europea para evitar una multa millonaria por aprovecharse de su «posición dominante»

Olatz Hernández

Olatz Hernández

Viernes, 12 de septiembre 2025, 13:30

La Comisión Europea y Microsoft han enterrado el hacha de guerra en relación a las preocupaciones de la institución comunitaria sobre la plataforma Teams. El ... Ejecutivo comunitario ha aceptado este viernes los compromisos de la empresa tecnológica en torno a esta popular plataforma de trabajo colaborativo y que serán «legalmente vinculantes» para Microsoft, que evita así una multa millonaria. Las preocupaciones de Bruselas tenían que ver con la vinculación de Teams al resto de aplicaciones de la compañía -Word, Excel, Power Point...-.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Pablo Iglesias y el colegio privado de sus hijos, entre los bulos de Twitter y la realidad de la hemeroteca
  2. 2 Una empresa guipuzcoana cambia de manos tras ser comprada por un fondo de inversión gallego
  3. 3 La actriz que trabajó con George Clooney y que anuncia su embarazo desde San Sebastián
  4. 4 Una comunidad de vecinos de San Sebastián pide una solución urgente a los excrementos de palomas: «Llevamos así 25 años»
  5. 5 Así es la villa más lujosa y cara de la costa de Gipuzkoa, con piscina infinita y vistas incomparables
  6. 6

    Las familias vascas podrán disfrutar en 2026 de hasta 20 semanas de permiso retribuido por hijo
  7. 7 Scientia reclama 17 millones a Educación por el cierre de sus colegios en San Sebastián y Bilbao
  8. 8

    Euskadi estudia formar a los migrantes Â«en origenÂ» para que lleguen Â«cualificadosÂ» al mercado laboral vasco
  9. 9 Laporte y Athletic de Bilbao anuncian el regreso del central francés con ritmos donostiarras y en euskera
  10. 10

    Díaz contraataca en tiempo récord al iniciar los trámites para endurecer el registro de jornada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Bruselas acepta los compromisos de Microsoft en materia de Competencia sobre la plataforma Teams

Bruselas acepta los compromisos de Microsoft en materia de Competencia sobre la plataforma Teams