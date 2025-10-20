Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Jeff Bezos fundó AWS en 2006. EFE

Amazon Web Services, la joya oculta de Bezos de la que depende un tercio de internet

Fundada en 2006, es la principal distribuidora de computación en la nube

Jon Garay

Jon Garay

Lunes, 20 de octubre 2025, 15:22

Cuando ven una serie en Netflix, cuando juegan al Fornite, cuando pagan con su tarjeta de crédito o cuando tratan de comprar entradas para el ... concierto de 'La Oreja de Van Gogh' dependen de Amazon. Aunque quizás no lo sepan, el gigante de las ventas online no solo vive de llevarle a casa en un solo día unas zapatillas, un teléfono móvil o un libro -el negocio empezó por aquí, precisamente por los libros-. Días caóticos como el de este lunes sirven para hacer visible que el imperio fundado por Jeff Bezos tiene otras muchas ramas de negocio entre las que se incluye lo que podría considerarse la joya oculta de su corona, Amazon Web Services (AWS).

