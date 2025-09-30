Las empresas de máquina-herramienta sufren el parón de Alemania y se vuelcan en otros mercados

La EMO de Hannover, la principal feria de máquina-herramienta de toda Europa, es uno de los mejores termómetros para conocer el estado del mercado ... internacional del sector. Las 20 empresas guipuzcoanas que asistieron este año, y que cuentan con un gran peso en la industria constatan a este periódico la debilidad del mercado alemán –uno de los principales destinos para la máquina-herramienta–, aunque confían en que la expansión a otros destinos comerciales pueda compensarlo. «El termómetro general de la industria está bastante bajo. Antes el mercado referente para la máquina-herramienta era Alemania, pero ahora está perdiendo peso por la influencia de Estados Unidos y de China, y a día de hoy el volumen de exportación está muy lejos de lo que solíamos tener y parece que vienen niveles bajos», explica Xabier Alzaga, CEO del grupo Danobat.

Exposiciones como la EMO, además de para evaluar la situación, sirve para hacer contactos y cerrar negocios. «La EMO nos permite ver el tono del mercado y el termómetro no es muy optimista. Vienen tiempos convulsos por la geopolítica y debemos ser rápidos en reaccionar», concuerda Arrate Olaiz, directora de innovación de Ibarmia, otras de las compañías del territorio con presencia en Hannover. «El mercado alemán lleva débil bastante tiempo por el incremento del costo de las materias primas, porque no dispone de energía tan barata como la que tenía antes y por la incertidumbre en torno a la automoción», detalla Edorta Arriet, experto de Geminis Lathes (Elgoibar), firma que también ha estado en la EMO.

Pero, aunque las perspectivas de Alemania no parecen nada halagüeñas a corto y medio plazo, los datos de exportaciones desde enero hasta julio no son tan pesimistas. Según la oficina de comercio exterior de España (ICEX), las ventas guipuzcoanas de máquina-herramienta al país germano han superado los 165 millones hasta julio –de un total de 1.701 millones entre todos los destinos–, lo que supone un incremento del 5%.Unos registros que se deben en gran parte a que este sector industrial tienes periodos de maduración largos y a que el pasado año los pedidos habían rozado máximos históricos.

Explorar nuevos mercados

«Las ventas en Alemania están más bajas, pero nos ha afectado mucho más la situación de China. Nuestras ventas al país asiático han bajado en una proporción de diez a uno por las políticas proteccionistas y las mejoras en sus productos, y ese es un mercado que no vamos a recuperar», comenta Olaiz.

La situación de China y la deriva económica del sector, concuerdan las empresas consultadas, tiene mucho que ver con la inestabilidad por la política arancelaria de Trump, a pesar de haberse convertido en el principal importador de máquina-herramienta del mundo –entre enero y julio el país norteamericano acumuló el 13% de todas las exportaciones, con un valor total superior a los 219 millones–. «Alemania está flojo y con China hay incertidumbre por sus políticas proteccionistas. Y esto se debe mucho a los aranceles de EE UU. El mercado necesita estabilidad y la política financiera de Trump afecta mucho porque, por un lado, disminuye los incentivos para invertir en todo el sector, y por otro ralentiza la economía de China, donde los volúmenes de pedidos eran muy altos hasta ahora», razona el miembro de Geminis.

Ante esta situación, coinciden en que la clave está en la «rapidez de reacción» y en la diversificación. «Nuestro objetivo es buscar alianzas para acceder, de manera rápida, a mercados que están funcionando bien», expone la directora de innovación de Ibarmia. Algunos de esos sectores al alza son India –engloba el 2,3% del mercado y ha aumentado un 33%–, y Turquía –ocupa el 3,7% del mercado y un aumento del 9,5%–.