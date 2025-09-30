Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Representantes de la Asociación de Fabricantes de Máquina-Herramienta (AFM) en Hannover. AFM

Las empresas de máquina-herramienta sufren el parón de Alemania y se vuelcan en otros mercados

Las compañías guipuzcoanas que han estado en la EMO de Hannover esperan que otros destinos compensen al país germano

Diego Fernández Tortosa

San Sebastián

Martes, 30 de septiembre 2025, 06:57

La EMO de Hannover, la principal feria de máquina-herramienta de toda Europa, es uno de los mejores termómetros para conocer el estado del mercado ... internacional del sector. Las 20 empresas guipuzcoanas que asistieron este año, y que cuentan con un gran peso en la industria constatan a este periódico la debilidad del mercado alemán –uno de los principales destinos para la máquina-herramienta–, aunque confían en que la expansión a otros destinos comerciales pueda compensarlo. «El termómetro general de la industria está bastante bajo. Antes el mercado referente para la máquina-herramienta era Alemania, pero ahora está perdiendo peso por la influencia de Estados Unidos y de China, y a día de hoy el volumen de exportación está muy lejos de lo que solíamos tener y parece que vienen niveles bajos», explica Xabier Alzaga, CEO del grupo Danobat.

