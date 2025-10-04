Las empresas de Gipuzkoa alertan de que los costes laborales se han incrementado un 23%

Los costes de la Seguridad Social que afrontan las empresas de Gipuzkoa han registrado un incremento del 23% en el periodo entre 2021 y 2025. ... Este dato, proporcionado por Adegi a DV ayer durante la Encuesta de Coyuntura, forma parte de la principal preocupación que muestran las empresas en su día a día, el relacionado con los costes laborales e incrementos salariales.

La Seguridad Social en España se financia en gran parte a través de las llamadas cotizaciones sociales. Cada vez que una empresa paga la nómina de un trabajador, no solo abona el salario, sino también una cantidad adicional que se destina a la Seguridad Social. Ese dinero sirve para cubrir pensiones, prestaciones por desempleo, bajas médicas, maternidad/paternidad y otros servicios del Estado del bienestar.

La mayor parte de estas cotizaciones las asume la empresa. Por ejemplo, si un trabajador cobra 2.000 euros brutos al mes, la empresa no paga solo esos 2.000 euros, sino que añade un porcentaje adicional, que es más elevado que el que asume el empleado. En conjunto, es un coste importante, aunque normalmente el trabajador solo ve la retención en su nómina, mientras la empresa asume el grueso.

Cuando se dice que desde 2021 los costes de la Seguridad Social para las empresas han subido un 23%, no significa que haya subido el salario de los trabajadores, sino que la empresa tiene que aportar más dinero al Estado por cada empleado que tiene en plantilla. Este incremento se debe a varios factores: el aumento del salario mínimo –que eleva la base de cotización–, la introducción del Mecanismo de Equidad Intergeneracional y otras reformas que buscan reforzar la financiación del sistema de pensiones.