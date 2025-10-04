Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un trabajador en una empresa industrial. Morquecho

Las empresas de Gipuzkoa alertan de que los costes laborales se han incrementado un 23%

Los costes laborales e incrementos salariales son el primer factor de preocupación para las compañías guipuzcoanas

Mikel Madinabeitia

Mikel Madinabeitia

San Sebastián

Sábado, 4 de octubre 2025, 00:15

Comenta

Los costes de la Seguridad Social que afrontan las empresas de Gipuzkoa han registrado un incremento del 23% en el periodo entre 2021 y 2025. ... Este dato, proporcionado por Adegi a DV ayer durante la Encuesta de Coyuntura, forma parte de la principal preocupación que muestran las empresas en su día a día, el relacionado con los costes laborales e incrementos salariales.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Dos exetarras, entre los 50 activistas de la Flotilla propalestina detenidos por Israel
  2. 2

    Francia investiga dos muertes por listeriosis en quesos vendidos también en Euskadi
  3. 3

    La generación del 95 se vuelve a encontrar
  4. 4

    Uno de cada cinco adjudicatarios de un piso protegido en Euskadi lo rechaza
  5. 5

    Jon Insausti: «Estoy listo para tomar decisiones y para seguir escribiendo la historia de Donostia»
  6. 6

    Cirugías y consultas pospuestas: cientos de médicos paran en Gipuzkoa para rechazar el Estatuto Marco propuesto por Sanidad
  7. 7 El detalle que llama la atención de los visitantes en la Parte Vieja de San Sebastián
  8. 8

    Peinado copia sin citar pasajes completos de una revista jurídica para llevar a Begoña Gómez ante el jurado
  9. 9

    Traiga bañador, chanclas y toalla: la cita es en Kluba de Tabakalera
  10. 10 ¿Qué te parece la renuncia de Goia? ¿Cuáles son los principales retos de Insausti?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Las empresas de Gipuzkoa alertan de que los costes laborales se han incrementado un 23%

Las empresas de Gipuzkoa alertan de que los costes laborales se han incrementado un 23%