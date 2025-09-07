Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Trabajadores de una empresa industrial guipuzcoana supervisan el material. DV

Emiratos, China, India y Reino Unido, polos de crecimiento exportador

La diversificación de Gipuzkoa hacia Oriente Medio y Asia compensa la caída en Europa y el estancamiento de EE UU en el primer semestre

Mikel Calvo

Mikel Calvo

Domingo, 7 de septiembre 2025, 00:05

El comercio exterior de Gipuzkoa mantiene el pulso en 2025, con un crecimiento del 4,1% en el primer semestre que elevó las exportaciones a ... 5.242 millones de euros. La cifra confirma la fortaleza del territorio en un contexto industrial internacional de creciente desaceleración. Pero lo que realmente marca un cambio de tendencia es el mapa de destinos: Emiratos Árabes Unidos, China, India y el Reino Unido han ganado un peso inédito y se han convertido en los nuevos polos de crecimiento exportador en lo que va de ejercicio.

