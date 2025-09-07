Emiratos, China, India y Reino Unido, polos de crecimiento exportador

El comercio exterior de Gipuzkoa mantiene el pulso en 2025, con un crecimiento del 4,1% en el primer semestre que elevó las exportaciones a ... 5.242 millones de euros. La cifra confirma la fortaleza del territorio en un contexto industrial internacional de creciente desaceleración. Pero lo que realmente marca un cambio de tendencia es el mapa de destinos: Emiratos Árabes Unidos, China, India y el Reino Unido han ganado un peso inédito y se han convertido en los nuevos polos de crecimiento exportador en lo que va de ejercicio.

El caso más impactante es el de Emiratos, que multiplicó por seis sus compras hasta situarse en el 3,9% del total. El incremento, superior al 600%, responde a un pedido extraordinario de una compañía guipuzcoana, lo que convierte el salto en coyuntural, aunque significativo como señal de apertura hacia Oriente Medio.

Las estadísticas de la Oficina de Comercio Exterior de San Sebastián (Icex) también señalan que Asia, y en particular China e India, consolida su papel estratégico: las ventas crecieron más de un 20% en el mercado chino y un 35% en el indio, apoyadas en la demanda de infraestructuras, transporte y bienes de equipo. En Europa, el Reino Unido se ha afianzado como cliente dinámico tras el Brexit: con una subida del 21% y una cuota del 6,7%, Londres ya rivaliza con Italia o Portugal en importancia.

La contrapartida llega en los mercados tradicionales. Francia y Alemania siguen siendo socios imprescindibles, con casi una cuarta parte de las exportaciones, pero redujeron sus compras en torno al 6%. El retroceso refleja la ralentización de la economía europea y las dificultades de sectores clave como la automoción o la ingeniería pesada. La foto de conjunto deja un reequilibrio claro: Gipuzkoa gana peso en Asia y Oriente Medio, compensa algo la debilidad europea.

El contexto vasco

Euskadi en su conjunto, de hecho, registró una ligera caída del 0,7% en exportaciones durante el semestre, lo que sitúa a Gipuzkoa como uno de los territorios más dinámicos este año, gracias a su capacidad de diversificación de mercados y desarrollo de productos de alto valor añadido. Bizkaia arrastra caídas significativas que superan el 11% en el primer semestre, y Álava, tras años de crecimiento sólido, refleja una pérdida del 10,4% en 2024 compensada parcialmente con una ligera recuperación en 2025.

El destino principal de las exportaciones vascas sigue siendo la Unión Europea, con Alemania y Francia como socios fundamentales. Sin embargo, se aprecia cierta diversificación hacia mercados extraeuropeos, en particular a Sudamérica, Asia y Oriente Medio, donde el flujo exportador se mantiene estable gracias al buen comportamiento de los productos industriales avanzados.