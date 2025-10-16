Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La economía vasca resiste de la mano del consumo interno y el empleo pese a la incertidumbre interncional. Morquecho

La economía vasca resiste y avanza un 2,2% respecto al año pasado

El crecimiento se apoya en los servicios y la construcción, mientras la industria mantiene un avance más moderado

Mikel Calvo

Mikel Calvo

Jueves, 16 de octubre 2025, 11:15

El Producto Interior Bruto (PIB) de Euskadi aumentó un 2,2% en el tercer trimestre de 2025 respecto al mismo periodo del año anterior, según ... el avance de las Cuentas Económicas Trimestrales publicado este jueves por Eustat. En comparación con el segundo trimestre, el crecimiento fue del 0,4%, lo que confirma la continuidad de la expansión, aunque a un ritmo más contenido que en la primera mitad del año.

