La economía vasca resiste y avanza un 2,2% respecto al año pasado

El Producto Interior Bruto (PIB) de Euskadi aumentó un 2,2% en el tercer trimestre de 2025 respecto al mismo periodo del año anterior, según ... el avance de las Cuentas Económicas Trimestrales publicado este jueves por Eustat. En comparación con el segundo trimestre, el crecimiento fue del 0,4%, lo que confirma la continuidad de la expansión, aunque a un ritmo más contenido que en la primera mitad del año.

El empleo, medido en puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo, también registró un comportamiento positivo, con un incremento interanual del 1,4%, equivalente a la creación de más de 13.000 empleos. En relación al trimestre anterior, la subida fue del 0,2%.

Eustat destaca que el avance de la economía vasca se apoya principalmente en el dinamismo de los servicios y la construcción, dos sectores que continúan recuperando pulso tras el enfriamiento registrado a finales de 2024. La industria, que sigue condicionada por la evolución de los mercados europeos y los costes energéticos, habría mantenido una aportación positiva, aunque más moderada.

El dato confirma la resistencia del crecimiento vasco en un contexto de incertidumbre internacional marcado por la ralentización de la eurozona y la moderación del comercio exterior, con las principales plazas continentales, Alemania y Francia, al ralentí, y la amenaza latente del proteccionismo estadounidense.