El canciller alemán Friedrich Merz. Europa Press

La economía alemana retrocede un 0,3% en el segundo trimestre, más de lo previsto inicialmente

El Bundesbank tampoco prevé crecimiento para el trimestre actual por la atonía de las exportaciones y la situación de incertidumbre

Gonzalo Ruiz

Gonzalo Ruiz

Viernes, 22 de agosto 2025, 11:21

El Producto Interior Bruto (PIB) germano ha retrocedido un 0,3% entre abril y junio respecto al dato registrado en el primer trimestre del año. ... Son malas noticias para la economía más fuerte del continente y un empeoramiento peor al previsto inicialmente por la Oficina Federal de Estadística, del 0,1%. Durante los primeros tres meses del año, el PIB había avanzado un 0,3% impulsado por la aceleración de las compras de las empresas para anticiparse a los aranceles de los que venía advirtiendo el presidente estadounidense Donald Trump desde su llegada a la Casa Blanca.

