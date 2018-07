«No echo de menos la agria lucha entre sindicatos en Euskadi» Ha cumplido un año al frente del principal sindicato en el Estado, tiempo suficiente para añorar su barrio pero no «la bronca» con ELA y LAB ALEXIS ALGABA SAN SEBASTIÁN. Domingo, 22 julio 2018, 08:33

«Aquí estamos aguantando el calor». Sordo apura las últimas semanas de frenética actividad antes de tomarse un necesario asueto. La distinta temperatura en comparación con su barrio natal, sobre todo en estas fechas, le sigue afectando, pero tras un año como secretario general del principal sindicato en España, se ha acostumbrado. Admite que echa de menos Euskadi pero valora la relevancia de las decisiones que en estos momentos toman en beneficio de todos los trabajadores del Estado.

- ¿Qué valoración hace del primer año como secretario general de Comisi0nes Obreras?

- Ha sido un cambio muy importante, pero a nivel de experiencia vital es muy interesante. De alguna manera estás involucrado en asuntos muy relevantes. A nivel personal, eso sí, el cambio ha sido muy radical. He salido de la zona de confort. He vivido en mi barrio, al lado de mi colegio y ahora a 400 kilómetros de distancia está claro que estoy fuera de mi entorno. La valoración es buena aunque se echa de menos ese confort vital. Pero en Euskadi también nos ha ido siempre la marcha. Añoras cosas, pero tienes muchos elementos de interés aquí en Madrid.

- ¿Resulta más compleja la lucha sindical en Euskadi o en España?

- Es distinta. El componente de disputa intersindical que existe en Euskadi es diferente al de aquí. La relación en Madrid con UGT no tiene nada que ver con la que podemos tener con ELA y LAB. Si te digo la verdad, no se echa de menos esa 'marcha'. Cuando entras en un sindicato lo que menos te apetece es estar embroncado con otras centrales. No estás programado para eso ya que se supone que debemos discutir con la patronal y con el Gobierno. Por eso, para nada echo de menos esa disputa tan agria en lo intersindical en Euskadi. Aquí ahora estamos hablando de la Seguridad Social, de las pensiones... y el sindicato es protagonista de eso y defiende los intereses de muchas personas.

- Acaba de reclutar a Mari Cruz Vicente para su equipo. ¿Sigue funcionando la cantera vasca en CC OO? ¿Qué cree que le aportará el trabajo de Vicente en Madrid?

- En primer lugar, el bagaje que puede aportar Mari Cruz como sindicalista es enorme. Y en segundo lugar, que nuestra visión sobre el fortalecimiento de la negociación colectiva es compartida. Le va a aportar bagaje y conocimiento y el haber trabajado la negociación colectiva en una realidad muy compleja como la vasca. Y desde un punto de vista cercano es muy positiva su incorporación ya que prácticamente sabemos lo que quiere el uno del otro sin casi hablarnos. En mis 8 años de secretario general en CC OO Euskadi, ambos compartimos muchas reflexiones. Creemos que Mari Cruz es la persona idónea.

- Evidentemente aspiramos a recoger el segundo puesto y a reforzar un determinado modelo sindical. Aunque parecía que otra vez podíamos ir a una disputa de bloques sindicales homogéneos, creo que el nuevo alejamiento entre ELA y LAB indica que de fondo hay una disputa sindical muy fuerte y señala que el modelo de CC OO -aunque no seamos el primer sindicato en Euskadi- lo comparte gran parte de los trabajadores. La gente comparte la idea de un sindicato que realmente se compromete a tratar de negociar, dialogar y confrontar cuando hace falta con los gobiernos desde la corresponsabilidad. Creo que este es un mensaje que comparte buena parte de la clase trabajadora vasca. Pero tendremos que pegar un arreón desde lo organizativo para seguir en la senda de un sindicalismo confederal y de clase que es esencial en Euskadi.