Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El lehendakari, Imanol Pradales, y el vicepresidente de IBM Quantum, Jay Gambetta, y autoridades, junto al IBM Quantum System Two. Lobo Altuna

Donostia activa la primera red cuántica empresarial de Europa de la mano de IBM

Más de treinta firmas «exploran» ya los casos de uso reales del IBM Quantum System Two, el más avanzado del mundo, que fue inaugurado ayer en San Sebastián

Mikel Calvo
Mikel Madinabeitia

Mikel Calvo y Mikel Madinabeitia

San Sebastián

Martes, 14 de octubre 2025

Comenta

Euskadi dio ayer un paso que trasciende lo simbólico para situarse en el territorio de la historia científica. Con la inauguración del IBM Quantum System ... Two en San Sebastián, el País Vasco se ha convertido en el primer territorio europeo en disponer de un superordenador cuántico de última generación y en uno de los tres lugares del mundo, junto a Nueva York y Kobe (Japón), donde esta tecnología late físicamente. No es solo un logro tecnológico: es la confirmación de una ambición sostenida durante décadas. Un proyecto que une ciencia e industria en torno a una misma idea: hacer de la innovación «el núcleo de un país pequeño con vocación global», como subrayó el lehendakari, Imanol Pradales.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La huelga en apoyo a Palestina paralizará mañana gran parte de la Educación vasca
  2. 2

    El Gobierno descarta que el TAV atraviese Aralar y hará catas por la tercera vía que bordea la sierra
  3. 3

    El complemento a la pensión por hijo dejará de ser para todas las madres (o padres)
  4. 4 Consulta los horarios del transporte público de mañana en Gipuzkoa por la huelga en apoyo a Palestina
  5. 5

    Reabierta la AP-8 en Irun sentido Donostia tras permanecer varias horas cortada
  6. 6 Las palabras en euskera que no existen en castellano y que explican cómo se vive en Euskadi
  7. 7

    Euskadi abre una nueva era tecnológica con la inauguración del superordenador cuántico de IBM en Donostia
  8. 8

    A prisión por amenazar a un conductor y disparar contra su coche tras una discusión de tráfico en Irun
  9. 9 Cuatro heridos, dos graves, tras un accidente múltiple en un túnel en Sunbilla
  10. 10 El coche patrulla de la Ertzaintza que sale a subasta en Zaragoza por un precio de salida de 325 euros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Donostia activa la primera red cuántica empresarial de Europa de la mano de IBM

Donostia activa la primera red cuántica empresarial de Europa de la mano de IBM