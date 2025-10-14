DV entra en el superordenador cuántico de IBM
El modelo Quantum System Two se inauguró este martes en Donostia y es uno de los ordenadores cuánticos más avanzados del mundo
Paula Dalla Fontana y Javier Bienzobas
San Sebastián
Martes, 14 de octubre 2025, 23:57
Ibaeta ya tiene su ordenador cuántico. La llegada del IBM Quantum System Two a Donostia sitúa al territorio en el mapa internacional con una máquina que permite solucionar problemas no asequibles para la computación clásica. Se convierte, junto a Tokio, en uno de los dos puntos del mundo en los que se encuentra el procesador más potente del mercado.
PROCESADOR DEL SYSTEM TWO
156 CÚBITS
Es el procesador más potente que tiene IBM. Sólo hay dos en el mundo
San Sebastián
1
2
Tokio, Japón
Unidades de refrigeración
-273º C
Mantienen el ordenador a una temperatura de casi cero grados absolutos
Unidades de datos
Unidad
central
SISTEMA DE ESCALADO
El Quantum System Two está diseñado para ser escalable y poder incorporar dos procesadores en el futuro
Por sus características, permitirá ejecutar algoritmos a escala de utilidad, superando los métodos de simulación clásica de fuerza bruta
Estarían comunicados por conexiones cuánticas: transductores
a interconexiones ópticas
Escucha aquí cómo suena el ordenador que ha revolucionado la ciencia en la capital guipuzcoana.
Este tipo de ordenadores tienen posibilidades infinitas, aunque todavía no podemos imaginar para qué se usarán en un futuro. Pero, ¿qué diferencias hay entre un superordenador cuántico y uno al uso? ¿Qué es lo que pasa en su interior?
EL CÚBIT CUÁNTICO
Mientras un ordenador tradicional codifica su información de forma binaria (0 o 1), un ordenador cuántico es capaz de tener en cuenta ambos valores a la vez y solaparlo
Ordenador clásico
Utiliza bits.
0
1
0
1
Ordenador cuántico
Utiliza cúbits
0
1
Un cúbit puede tener todos los
estados a la vez y sus números intermedios. En la computación cuántica se aprovecha la superposición para que el ordenador ofrezca todas las combinaciones posibles en un tiempo muy reducido.
Bit
Bit
0
1
Un bit solo puede estar en uno de los dos polos de la esfera (Norte o Sur).
Un Cúbit puede existir en cualquier punto de la esfera
