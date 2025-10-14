DV entra en el superordenador cuántico de IBM El modelo Quantum System Two se inauguró este martes en Donostia y es uno de los ordenadores cuánticos más avanzados del mundo

Ibaeta ya tiene su ordenador cuántico. La llegada del IBM Quantum System Two a Donostia sitúa al territorio en el mapa internacional con una máquina que permite solucionar problemas no asequibles para la computación clásica. Se convierte, junto a Tokio, en uno de los dos puntos del mundo en los que se encuentra el procesador más potente del mercado.

PROCESADOR DEL SYSTEM TWO 156 CÚBITS Es el procesador más potente que tiene IBM. Sólo hay dos en el mundo San Sebastián 1 2 Tokio, Japón Unidades de refrigeración -273º C Mantienen el ordenador a una temperatura de casi cero grados absolutos Unidades de datos Unidad central SISTEMA DE ESCALADO El Quantum System Two está diseñado para ser escalable y poder incorporar dos procesadores en el futuro Por sus características, permitirá ejecutar algoritmos a escala de utilidad, superando los métodos de simulación clásica de fuerza bruta Estarían comunicados por conexiones cuánticas: transductores a interconexiones ópticas

Escucha aquí cómo suena el ordenador que ha revolucionado la ciencia en la capital guipuzcoana.

Este tipo de ordenadores tienen posibilidades infinitas, aunque todavía no podemos imaginar para qué se usarán en un futuro. Pero, ¿qué diferencias hay entre un superordenador cuántico y uno al uso? ¿Qué es lo que pasa en su interior?

EL CÚBIT CUÁNTICO Mientras un ordenador tradicional codifica su información de forma binaria (0 o 1), un ordenador cuántico es capaz de tener en cuenta ambos valores a la vez y solaparlo Ordenador clásico Utiliza bits. 0 1 0 1 Ordenador cuántico Utiliza cúbits 0 1 Un cúbit puede tener todos los estados a la vez y sus números intermedios. En la computación cuántica se aprovecha la superposición para que el ordenador ofrezca todas las combinaciones posibles en un tiempo muy reducido. Bit Bit 0 1 Un bit solo puede estar en uno de los dos polos de la esfera (Norte o Sur). Un Cúbit puede existir en cualquier punto de la esfera