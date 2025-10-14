Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

DV entra en el superordenador cuántico de IBM

El modelo Quantum System Two se inauguró este martes en Donostia y es uno de los ordenadores cuánticos más avanzados del mundo

Paula Dalla Fontana
Javier Bienzobas

Paula Dalla Fontana y Javier Bienzobas

San Sebastián

Martes, 14 de octubre 2025, 23:57

Ibaeta ya tiene su ordenador cuántico. La llegada del IBM Quantum System Two a Donostia sitúa al territorio en el mapa internacional con una máquina que permite solucionar problemas no asequibles para la computación clásica. Se convierte, junto a Tokio, en uno de los dos puntos del mundo en los que se encuentra el procesador más potente del mercado.

PROCESADOR DEL SYSTEM TWO

156 CÚBITS

Es el procesador más potente que tiene IBM. Sólo hay dos en el mundo

San Sebastián

1

2

Tokio, Japón

Unidades de refrigeración

-273º C

Mantienen el ordenador a una temperatura de casi cero grados absolutos

Unidades de datos

Unidad

central

SISTEMA DE ESCALADO

El Quantum System Two está diseñado para ser escalable y poder incorporar dos procesadores en el futuro

 

Por sus características, permitirá ejecutar algoritmos a escala de utilidad, superando los métodos de simulación clásica de fuerza bruta

Estarían comunicados por conexiones cuánticas: transductores

a interconexiones ópticas

Escucha aquí cómo suena el ordenador que ha revolucionado la ciencia en la capital guipuzcoana.

Este tipo de ordenadores tienen posibilidades infinitas, aunque todavía no podemos imaginar para qué se usarán en un futuro. Pero, ¿qué diferencias hay entre un superordenador cuántico y uno al uso? ¿Qué es lo que pasa en su interior?

EL CÚBIT CUÁNTICO

Mientras un ordenador tradicional codifica su información de forma binaria (0 o 1), un ordenador cuántico es capaz de tener en cuenta ambos valores a la vez y solaparlo

Ordenador clásico

Utiliza bits.

0

1

0

1

Ordenador cuántico

Utiliza cúbits

0

1

Un cúbit puede tener todos los

estados a la vez y sus números intermedios. En la computación cuántica se aprovecha la superposición para que el ordenador ofrezca todas las combinaciones posibles en un tiempo muy reducido.

Bit

Bit

0

1

Un bit solo puede estar en uno de los dos polos de la esfera (Norte o Sur).

 

Un Cúbit puede existir en cualquier punto de la esfera

