Detrás de esta cristalera ya se está montando el esqueleto del ordenador cuántico de IBM, en el edificio Ikerbasque de Ibaeta. Gorka Estrada

Donostia inaugurará el 15 de octubre el superordenador cuántico de IBM, el más avanzado de Europa

El IBM Quantum System Two, bautizado ya como IBM-Basque Country, instalado en el nuevo edificio de Ikerbasque en Ibaeta, coloca a Euskadi en la primera línea mundial de esta tecnología

Mikel Calvo

Mikel Calvo

Viernes, 12 de septiembre 2025, 13:38

El próximo 15 de octubre San Sebastián vivirá una cita histórica con la inauguración oficial del IBM Quantum System Two, bautizado ya como IBM-Basque ... Country, el ordenador cuántico más avanzado de Europa. El acto, presidido por el lehendakari Imanol Pradales, tendrá lugar en el nuevo edificio de Ikerbasque, en el Polo Cuántico de Ibaeta, donde se ha instalado el superordenador de la tecnológica estadounidense. La ceremonia contará con la presencia de representantes institucionales, directivos de IBM, miembros de Basque Quantum y agentes del ecosistema científico y empresarial vasco.

