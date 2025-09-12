Donostia inaugurará el 15 de octubre el superordenador cuántico de IBM, el más avanzado de Europa

El próximo 15 de octubre San Sebastián vivirá una cita histórica con la inauguración oficial del IBM Quantum System Two, bautizado ya como IBM-Basque ... Country, el ordenador cuántico más avanzado de Europa. El acto, presidido por el lehendakari Imanol Pradales, tendrá lugar en el nuevo edificio de Ikerbasque, en el Polo Cuántico de Ibaeta, donde se ha instalado el superordenador de la tecnológica estadounidense. La ceremonia contará con la presencia de representantes institucionales, directivos de IBM, miembros de Basque Quantum y agentes del ecosistema científico y empresarial vasco.

La instalación de esta máquina culmina un proceso iniciado a comienzos del verano, cuando comenzaron a ensamblarse en Donostia los componentes llegados de distintos puntos de Europa y Estados Unidos. El propio consejero de Ciencia, Universidades e Innovación, Juan Ignacio Pérez Iglesias, confirmaba entonces que «la máquina ya está aquí», después de haber asistido en Nueva York a las pruebas preliminares. Desde entonces, el esqueleto del sistema ha ido tomando forma en el edificio de Ibaeta, que dispone de cinco plantas y 6.000 metros cuadrados, con 80 laboratorios y espacio para más de 300 investigadores

El IBM Quantum System Two supone un salto respecto al modelo inicialmente previsto (System One). Incorpora una arquitectura modular y escalable que permite su actualización sin necesidad de reconstruir toda la estructura, y contará con el procesador Heron de 156 cúbits, el más avanzado de la compañía. Su instalación convierte a Donostia en la primera ciudad europea y la tercera del mundo —junto con Nueva York y Kobe (Japón)— en albergar físicamente un sistema de estas características. Euskadi, además, ya utiliza desde mayo el 50% de la capacidad contratada del superordenador de IBM de manera remota.

Inversión de 153 millones

La inversión prevista para este proyecto asciende a 153 millones de euros hasta 2028, de los que 25 millones proceden de la Diputación de Gipuzkoa. El Gobierno Vasco confía en que esta infraestructura sirva para reforzar el sistema científico-tecnológico y abrir nuevas oportunidades empresariales. «Con esta inauguración se pone en marcha una infraestructura que atraerá talento altamente cualificado y fomentará la creación de conocimiento en áreas diversas», ha subrayado este viernes el consejero Pérez Iglesias.

El proyecto se enmarca en el desarrollo de la llamada «milla cuántica» de Donostia, que conecta el nuevo edificio con centros de referencia como el DIPC o la torre Quantum de Nanogune. Más de veinte instituciones académicas vascas ya acceden a las capacidades cuánticas de IBM, y empresas como Iberdrola han suscrito convenios para aprovechar su potencial.

Además, con motivo de la inauguración y dentro del Año de la Cuántica, el Departamento de Ciencia ha organizado el festival Jakinaldia, los días 17 y 18 de octubre en Musikene. Habrá charlas divulgativas, espectáculos de magia, música, monólogos de humor y rutas científico-turísticas con el objetivo de acercar la cuántica a la ciudadanía. San Sebastián, que comenzó a ensamblar el ordenador este verano, estrenará así una de las infraestructuras tecnológicas más ambiciosas de Europa, llamada a convertirse en motor de investigación, innovación y atracción de talento en Euskadi.