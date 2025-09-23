La Diputación de Gipuzkoa aprueba un programa de 1,5 millones para facilitar la transición verde de pymes

La Diputación Foral de Gipuzkoa ha aprobado el programa 'Enpresak Berritzen: Ekonomia Berdea', que cuenta con un presupuesto total de 1,5 millones de euros. ... El objetivo de la ayuda es impulsar la competitividad de las pymes del territorio (de entre 5 y 249 empleados) y facilitar la transición verde.

La iniciativa se ha aprobado este martes durante el Consejo de Gobierno y, según se ha especificado posteriormente, subvencionará hasta el 50 % de los costes elegibles con un máximo de 40.000 euros por proyecto. Según ha detallado Irune Berasaluze, portavoz foral, durante la rueda de prensa, la mejora competitiva se realizará mediante «inversiones para sustituir unos equipamientos por otros que incorporen mejoras en el uso de recursos y criterios de economía verde, optimizando así sus procesos y reforzando su posicionamiento empresarial».

«Este programa refleja el compromiso de la Diputación con un modelo de crecimiento económico más verde, en el que las PYMEs son el motor de la competitividad y la innovación en Gipuzkoa. Queremos acompañar a nuestras empresas en la transición hacia modelos de economía verde, convirtiendo esta transformación en una ventaja competitiva para sus procesos productivos», ha declarado la también diputada foral de Gobernanza.

El plazo de solicitudes, informan desde la administración foral, se abrirá al día siguiente de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de Gipuzkoa y permanece abierto hasta el 16 de octubre o hasta agotar el presupuesto. Por otro lado, los proyectos subvencionados deberían haberse iniciado antes del pasado 1 de julio y justificarse antes del 30 de junio de 2026.