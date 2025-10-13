Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El nuevo sistema deberá permitir a la Inspección de Trabajo acceder a los datos de forma remota en cualquier momento. E. C.

Digital y accesible: la guía del nuevo registro horario que tendrán que implantar las empresas

El Ministerio de Trabajo ha publicado los requisitos de los nuevos sistemas para controlar la jornada laboral

Gonzalo Ruiz

Gonzalo Ruiz

Lunes, 13 de octubre 2025, 14:13

Comenta

El Ministerio de Trabajo y de Economía Social sigue avanzando en la tramitación del real decreto que obligará a todas las empresas a implantar un ... nuevo registro horario digital, dado que «en muchos sectores y empresas no se está produciendo un registro eficaz de la jornada laboral», según especifica el departamento que lidera Yolanda Díaz en el texto articulado del reglamento. Un texto que detalla las obligaciones con las que deberán cumplir las compañías en un periodo de únicamente veinte días desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). He aquí las especificaciones:

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La fugaz alegría de Aitor Etxeberria: descalificado tras ganar el 3 Playas con el dorsal de su hermano
  2. 2

    En libertad los 19 detenidos tras los graves disturbios por la presencia de La Falange en Vitoria
  3. 3 Luis De la Fuente, contundente tras otro recital de Mikel Oyarzabal con España: «Está infravalorado, lo hace todo bien»
  4. 4

    La oferta de alquiler de larga duración cae a la mitad en Donostia al activarse los nuevos topes
  5. 5 Varios atendidos por inhalación de humo en una vivienda del barrio de Txomin Enea en San Sebastián
  6. 6

    Gipuzkoa lanza al mercado el primer robot quirúrgico de columna fabricado en el Estado
  7. 7

    Santano acusa a Mendoza de «faltar a la verdad» por responsabilizar al Gobierno del retraso en las catas del TAV
  8. 8 El nuevo bizcocho de Mercadona que ha llegado para quedarse
  9. 9

    Estefi Etxebeste, la harrijasotzaile descalza
  10. 10

    «La renuncia de Goia es el reconocimiento del fracaso de un modelo de ciudad»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Digital y accesible: la guía del nuevo registro horario que tendrán que implantar las empresas

Digital y accesible: la guía del nuevo registro horario que tendrán que implantar las empresas