El Diario Vasco y KPMG organizan un encuentro sobre tecnología y emprendimiento como motores de la industria guipuzcoana El encuentro se celebrará el próximo martes 30 de septiembre y se podrá ver en directo en diariovasco.com a partir de las 9 de la mañana

El Diario Vasco y KPMG celebrarán el próximo martes, 30 de septiembre, a las 9.00 horas, un encuentro en el espacio DVgunea en torno a la tecnología y el emprendimiento como claves para el impulso de una industria fuerte e innovadora en Gipuzkoa que podrá seguirse en directo a partir de las 9 de la mañana a través de diariovasco.com.

El acto será inaugurado por Iñigo Martín, director general de El Diario Vasco, y por Cosme Carral, socio responsable de KPMG en el País Vasco, y contará además con la intervención de María Luisa Arriola, directora gerente de BIC Gipuzkoa Berrilan.

El eje central del encuentro será una mesa redonda, moderada por el periodista de El Diario Vasco Mikel Calvo, en la que destacados expertos analizarán el papel de sectores estratégicos como la biotecnología, la energía, la industria 4.0 en el futuro del territorio. Participarán:

- Enrique Lizaso Olmos, presidente de Multiverse Computing

- Nerea Aranguren, vicepresidenta de Mondragón y del Basque Artificial Intelligence Center

- Patricio Massera, presidente y consejero delegado de Vivebiotech

- Amadeo Valcarce, director de Governance, Risk & Compliance (GRC) y Sostenibilidad de KPMG en País Vasco

- Jesús Valero, director general de Tecnalia

Con esta iniciativa, El Diario Vasco y KPMG buscan abrir un espacio de reflexión y debate sobre los retos y oportunidades que plantea la transformación tecnológica en el tejido industrial guipuzcoano.