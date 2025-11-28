Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo. EFE

Cuerpo renuncia a presentarse a la presidencia del Eurogrupo y España mira ya al BCE

El ministro de Economía decide no optar a presentar su candidatura para aumentar las opciones del país en los altos cargos del Eurobanco

Olatz Hernández

Olatz Hernández

Viernes, 28 de noviembre 2025, 13:25

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, no presentará finalmente su candidatura a la presidencia del Eurogrupo para aumentar las opciones de España de lograr uno ... de los altos cargos del Banco Central Europeo (BCE). En una nota, el Ministerio de Economía ha asegurado que «España continuará trabajando para asegurar una presencia significativa e influyente en las principales instituciones económicas y financieras europeas». El plazo para presentar candidaturas a la presidencia del Eurogrupo acaba este viernes y ya hay nombres importantes como el ministro belga, Vicent van Petegem y el griego Kyriakos Pierrakakis, ambos conservadores, como la mayoría de ministros en este foro económico de los países del euro.

