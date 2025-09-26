El crecimiento de la economía se disparó un 0,8% en primavera por el tirón del consumo de las familias

La economía española sigue manteniendo su pulso pese a la guerra comercial y la incertidumbre internacional. El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha dado una ... positiva sorpresa este viernes al publicar el dato confirmado del PIB del segundo trimestre y revelar que la economía creció en este periodo un 0,8%, una décima más de lo adelantado hace unas semanas. Los datos de la Contabilidad Nacional indican que la economía española sigue siendo la más dinámica de la eurozona, con un crecimiento interanual del PIB que se dispara al 3,1%, tres décimas más de lo calculado inicialmente.

Bajo este escenario tan positivo, el Gobierno destaca la «fortaleza» de la economía y sostiene tu previsión de crecimiento para el cierre del año en el 2,7%, por encima de lo estimado por el resto de organismos económicos. Hace solo unos días que el Ejecutivo actualizó al alza su cuadro macroeconómico y subió del 2,6% al 2,7% su estimación para 2025. Esta previsión será la base sobre la que elaborar los Presupuestos Generales de 2026 que esperan presentar -aunque su aprobación sea complicada por las negociaciones con el resto de grupos- antes de que termine el año.

El crecimiento de la economía en el segundo trimestre, coincidente con la primavera, lo protagonizó la demanda interna, es decir, el tirón del consumo de las familias y de la inversión. En un comunicado valorando este dato del INE, el Ministerio de Economía destaca el buen comportamiento de la economía «en un escenario de incertidumbre geopolítica y comercial en el plano internacional».

El consumo de las familias subió un 0,8% en el segundo trimestre frente al primero debido al buen ritmo del mercado laboral. La inversión también continúa creciendo, con un avance del 1,8%, según los datos del INE.