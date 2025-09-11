Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La presidenta de Redeia, Beatriz Corredor, comparece en la comisión de investigación del apagón en el Senado. EFE

Corredor desvela que la planta origen del apagón en Badajoz falló en 2024 por un «experimento»

La presidenta de Redeia vuelve a cargar contra las empresas eléctricas por su «mala gestión» el 28 de abril

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Jueves, 11 de septiembre 2025, 17:56

La presidenta de Redeia, Beatriz Corredor, insiste en autoexculpar por completo a Red Eléctrica y en señalar en exclusiva a las eléctricas como responsables del ... histórico apagón del 28 de abril. Sin salirse del guion, la responsable no ejecutiva del operador del sistema compareció este jueves en la comisión de investigación sobre la interrupción del suministro eléctrico y de las comunicaciones en el Senado. Y como ya hiciera el 18 de junio, cuando presentó la conclusiones de su informe, volvió a mantener que su programación «se ajustó a la normativa» y que fueron las eléctricas las que incumplieron su obligación.

