Competencia da luz verde a la opa de Neinor sobre Aedas

El gigante español del ladrillo comienza a tomar forma. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) autorizó ayer, en primera fase y ... sin compromisos, la oferta pública de adquicisión de Neinor Homes sobre sobre su principal competidor, Aedas. Una operación que alumbra al primer gran actor nacional y que surge por la urgencia para vender de algunos fondos de inversión.

La opa, de carácter amistoso y por un valor de 922 millones, tiene su éxito asegurado. Los fondos Orion European Real Estate Fund, Stoneshield Southern Real Estate Holding II y Welwel Investments son titulares, directa o indirectamente, del 29,5%, 25,7% y 13,5%, respectivamente, del capital social de Neinor Homes, mientras que Aedas está controlada al 79% por el fondo estadounidense Castlelake, que ya se ha comprometido a aceptar la venta de sus títulos, dando así por asegurado el éxito de la transacción. El importe máximo que pagará la promotora vasca asciende a los 1.070 millones.

La cuestión es que Neinor abonará 21,33 euros por cada acción de Aedas, tras descontar los últimos dividendos entregados por esta segunda promotora. Esta fusión supondrá que la compañía vasca sume una cartera compuesta de unas 20.200 viviendas, de las que aproximadamente la mitad están en Madrid. Unos activos que, según los analistas, adquiere por debajo de los precios de mercado, según publica El Correo.

La compañía vasca prevé generar un beneficio adicional de 150 millones hasta 2027 y otros 300 millones entre 2028 y 2030, gracias a una cartera que alcanzará las 43.200 viviendas. La previsión de Neinor es culminar la opa antes de final de año y poner en marcha el plan de inversiones de forma inmediata. El siguiente hito será la asamblea del 20 de octubre en Bilbao, en la que se someterá a ratificación la operación.