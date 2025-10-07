Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

La CNMC ve «innecesario» elaborar informes sobre el control de tensión que falló en el apagón

En un informe, el supervisor considera que «no aportará valor adicional»

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Martes, 7 de octubre 2025, 15:54

Comenta

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ve «innecesarios» los mandatos del proyecto de real decreto para reforzar el sistema eléctrico tras ... el apagón que requieren al órgano supervisor la elaboración de un informe trimestral del control de tensión.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La familia de agricultores que arrasa con sus patatas a cuarenta céntimos el kilo: «Vendemos 25 toneladas al día»
  2. 2

    Euskadi aumenta un 10% las ayudas a la conciliación y beneficiará a las familias monoparentales
  3. 3 El incendio de un remolque en la AP-8 en Deba obligó a regular el tráfico durante doce horas
  4. 4

    El nuevo proyecto de Sergio tiene una bola extra
  5. 5 Imanol Alguacil muestra su nueva vida en Arabia Saudí: «Todavía estoy en proceso de adaptación»
  6. 6 La nao Santa María llega por primera vez a San Sebastián este martes: «Embarca en la historia»
  7. 7 «Estamos desconcertados y sorprendidos con lo sucedido»
  8. 8 Una vendedora acude a una feria en San Sebastián y le roban una mochila con el dinero conseguido: «Ya lo doy por perdido todo»
  9. 9

    Ni residuos ni incivismo, los sacos de arena que protegen el pecio de Ondarreta asoman
  10. 10

    Los 70.000 despidos en el automóvil alemán ponen en alerta a las empresas de Euskadi

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La CNMC ve «innecesario» elaborar informes sobre el control de tensión que falló en el apagón

La CNMC ve «innecesario» elaborar informes sobre el control de tensión que falló en el apagón