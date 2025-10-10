Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Usuarios en unas oficinas bancarias en Gipuzkoa. Félix Morquecho

Cinco pequeños municipios de Gipuzkoa volverán a tener cajeros automáticos

La iniciativa del Gobierno Vasco para dar cobertura financiera al entorno rural promete instalar próximamente cajeros en Abaltzisketa, Albiztur, Ezkio-Itsaso, Hernialde y Leaburu

Diego Fernández Tortosa

Diego Fernández Tortosa

San Sebastián

Viernes, 10 de octubre 2025, 17:39

Comenta

Cinco municipios de pequeño tamaño de Gipuzkoa recuperarán sus cajeros electrónicos o verán cómo se instalan nuevos para poner coto al abandono financiero de las ... zonas rurales. El Gobierno Vasco ha anunciado que sacará en breve a licitación un plan para combatir esta exclusión financiera instalando un total de 38 cajeros en otras tantas localidades vascas. Entre ellas figuran los municipios guipuzcoanos de Abaltzisketa, Albiztur, Ezkio-Itsaso, Hernialde y Leaburu.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Sapa suministrará su tecnología al Ejército de EE UU con un acuerdo pionero por 5.000 millones
  2. 2

    «Hacía lo que quería conmigo, utilizaba mi cartilla y la tarjeta del banco»
  3. 3 Obligan a un supermercado a readmitir a una trabajadora en Gipuzkoa a la que vigiló con un detective tras acumular 550 días de baja
  4. 4 Barbara Goenaga y sus recuerdos de juventud en San Sebastián: «Los vendían en Gros en una tienda punk»
  5. 5

    Trump: «Quizás deberíamos expulsar a España de la OTAN»
  6. 6 El tabnabbing, la nueva estafa sobre la que alerta la Policía Nacional: «Todo es cuestión de un pequeño gesto»
  7. 7

    La opositora venezolana María Corina Machado gana el Nobel de la Paz que quería Trump
  8. 8

    La futura estación central del Topo en Donostia recibe sus escaleras mecánicas
  9. 9 Golpe al aeropuerto de Bilbao: una aerolínea estadounidense anuncia una nueva ruta a Nueva York desde el norte de España
  10. 10

    «Tenemos una enfermedad mental y ya no nos escondemos»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Cinco pequeños municipios de Gipuzkoa volverán a tener cajeros automáticos

Cinco pequeños municipios de Gipuzkoa volverán a tener cajeros automáticos