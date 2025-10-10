Cinco pequeños municipios de Gipuzkoa volverán a tener cajeros automáticos

Cinco municipios de pequeño tamaño de Gipuzkoa recuperarán sus cajeros electrónicos o verán cómo se instalan nuevos para poner coto al abandono financiero de las ... zonas rurales. El Gobierno Vasco ha anunciado que sacará en breve a licitación un plan para combatir esta exclusión financiera instalando un total de 38 cajeros en otras tantas localidades vascas. Entre ellas figuran los municipios guipuzcoanos de Abaltzisketa, Albiztur, Ezkio-Itsaso, Hernialde y Leaburu.

«Se trata de otro paso más para acabar con la exclusión financiera que viven muchos vecinos de Euskadi, que se ven obligados a desplazarse varios kilómetros para realizar gestiones financieras», ha subrayado la consejera Amaia Barredo. La inversión total en esta ocasión será de más de un millón de euros.

Esta iniciativa concreta pertenece al programa Berosi que, junto con Estrategia de Desarrollo Rural 2030 y el Programa de Desarrollo Territorial, pretende dotar de servicios básicos al medio rural. Según ha comunicado el departamento de Alimentación y Desarrollo Rural del Ejecutivo, el anuncio es «una muestra del compromiso con un medio rural vivo, innovador y de igualdad de oportunidades».

Las condiciones para que un municipio reciba un cajero son tres: que tenga más de 300 habitantes, que la distancia al cajero más cercano sea de mínimo ocho kilómetros, y que reciban más de 100.000 turistas al año.

Criterios de adjudicación

Respecto a los criterios de adjudicación, el Gobierno Vasco tomará en cuenta tanto el aspecto económico (aspectos como el coste de instalación de los cajeros automáticos o su mantenimiento mensual), como las funcionalidades adicionales de los propios cajeros, más allá de las mínimas establecidas en la licitación.

Por otro lado, las organizaciones que opten a conseguir el contrato –para los que el plazo ya está abierto y que finaliza el 4 de noviembre– se comprometen a que el 81% de todas las terminales (31 de 38) estén instaladas en un plazo de dos años.