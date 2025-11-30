Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El juzgado de lo Mercantil, ubicado en el palacio de Justicia de Donostia, es el competente en esta materia. Iñigo Royo
Ley de Segunda Oportunidad

«Estuve cinco años con avisos de embargo hasta que respiré otra vez»

Una costurera de Oñati logra liberarse de 20.000 euros con Hacienda y la Seguridad Social gracias a la nueva normativa jurídica

Mikel Madinabeitia

Mikel Madinabeitia

San Sebastián

Domingo, 30 de noviembre 2025, 00:04

Comenta

La historia de G. E., costurera de Oñati, condensa el perfil de muchas personas atrapadas durante años en un laberinto de deudas imposibles. Su caso ... llegó al despacho de Hidalgo Abogados y Asesores después de atravesar una década complicada, primero por la crisis financiera de 2008 y después por el golpe definitivo de la pandemia. Según explica, durante ese tiempo «la Seguridad Social y la Hacienda le perseguían por ejercicios en los que no había pagado diferentes obligaciones».

