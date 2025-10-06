La Cámara de Gipuzkoa celebrará la próxima semana una nueva edición de la Feria de Empleo que trata de casar la búsqueda de trabajo sobre ... todo de los jóvenes y de los mayores de 45 años con las necesidades de empleo de las empresas, que acuden con más de 200 ofertas. Unas compañías, apunta la directora general adjunta, Ana Ugalde, que en un momento en el que falta talento son conscientes de la importancia de la gestión de una «remuneración justa y suficiente». Una Feria que cuenta con la financiación del Fondo Social Europeo y Lanbide y la colaboración de la Cámara de España.

– ¿A quién va dirigida la Feria de Empleo?

–Está enfocada fundamentalmente para las personas que están en desempleo, tanto jóvenes menores de 30 años como mayores de 45, porque son los colectivos con los mayores niveles de desempleo y que más dificultades tienen para acceder al mercado laboral. El primer día está enfocado sobre todo a los mayores de 45 años. Pero en lo que respecta a los jóvenes, también hay personas que buscan un empleo más adecuado a su formación o simplemente un cambio profesional. Pero la feria está abierta a todo el mundo. El objetivo es doble:que las personas desempleadas tengan la posibilidad de tener contacto con las empresas, pero también dar respuesta a las necesidades de empleo de las empresas.

–¿Cuántas empresas participan en esta edición?

–Hay 66 empresas que participan de forma presencial aunque hay otras interesadas que se han quedado fuera, pero recogemos sus ofertas de empleo desde el stand de la Cámara y se informa a las personas que se acercan de esas ofertas.

–¿Qué tipo de compañías acuden?

–Hay empresas de todos los sectores: industriales, referentes del territorio, unas muy conocidas y otras no tanto pero que están creciendo y que están incorporando personal. También del sector servicios –banca, seguros, de distribución...– y algunas ETT, que buscan perfiles muy diferentes y que también suponen una oportunidad interesante para que puedan tener una puerta de entrada a las empresas por esta vía.

–¿Qué perfiles son los que más demandan en estos momentos las empresas?

–Las empresas industriales buscan perfiles técnicos –ingenieros, informáticos..– y especialidades técnicas a nivel de formación profesional. Y en las empresas de servicios el abanico es más amplio, desde gestores de oficinas, cajeros, reponedores, operarios de almacén, de producción...

Contrataciones «Al mes de celebrarse la Feria, el 35% de las empresas habían realizado contratos o estaban en proceso»

–¿Se cierran contratos en la propia feria?

–A la semana hacemos un primer contacto con las empresas que han participado y el año pasado se habían realizado ya quince contrataciones. Y en concreto una empresa ya nos dijo en la propia feria que había quedado con una persona para que el lunes siguiente se incorporase. Fue muy rápido, aunque no es lo más habitual. Al mes hacemos otro contacto, y un 35% nos dijeron que o habían contratado o estaban en proceso.

–¿La incertidumbre internacional y la guerra arancelaria ha retraído las ofertas de empleo?

–En cuanto al número de empresas no se ha notado. Sí que es verdad que en algunos casos los sectores sí que se están viendo afectados un poco por la situación a nivel mundial y que eso también está haciendo que las previsiones que tienen de incorporación de personal disminuya.

–La Encuesta de Coyuntura de Adegi presentada este viernes indicaba que la ralentización económica está afectando ya a la industria guipuzcoana y que impactará también en el empleo.

–Partimos de una situación en general muy buena, con una afiliación en récord y unas tasas de paro bajas, y a corto plazo no hay una previsión de que esto cambie.

Empleabilidad «Desde Cámara preparamos planes específicos de formación para los trabajadores con baja cualificación»

–Las personas desempleadas con baja cualificación son las que tienen más dificultades para acceder al mercado laboral. Más allá de la Feria, ¿qué acciones realiza la Cámara de cara a este colectivo?

–Estamos trabajando con esas personas en darles una capacitación que les ayude a mejorar su empleabilidad.

–¿Cómo lo hacen, con acciones directas o a través de Lanbide?

–Somos entidad colaboradora de la Lanbide, tanto en la prestación del servicio de orientación laboral y también con programas en los que laboramos con ellos. Nosotros tratamos de identificar las necesidades de las empresas y estamos en contacto fundamentalmente con los dos colectivos que hemos comentado para ver dónde podemos ayudarles en su capacitación. Y preparamos desde Cámara planes de formación específicos dirigidos a esos colectivos. En el caso de menores de 30 años también colaboramos con entidades que trabajan con colectivos de jóvenes que están en riesgo de exclusión.

–¿De qué manera?

–Ayudándoles, y a través de los programas que nosotros tenemos de talento joven complementamos en algunos casos la formación que ellos están adquiriendo a través de estas entidades sin ánimo de lucro.

–A la hora de atraer talento la falta de vivienda es una rémora. ¿En estos colectivos a los que va dirigido la feria también lo es?

– No tanto porque está dirigida a personas que residen en Gipuzkoa. Sí se ha detectado un problema con los desplazamientos. Algunas empresas nos han trasladado que tienen más dificultades de contratación porque donde están ubicadas no hay transporte público. El tema de la vivienda sí lo hemos detectado en otros proyectos que tenemos en marcha donde lo que hemos tratado es de identificar personas que respondan al perfil que necesitan las empresas de Gipuzkoa pero fuera del territorio. Cuando alguna persona se interesaba de otras zonas del Estado surgían dificultades con esta cuestión.

–El debate sobre el salario de los jóvenes y de otros colectivos sigue vigente. En estos momentos los sindicatos vascos reclaman un SMI propio que afectaría también a esas primeras incorporaciones.

–Yo creo que por principio las empresas guipuzcoanas sí que son unas empresas que están socialmente comprometidas en general y tratan de retribuir a las personas en línea con lo que se considera que es adecuado. Siendo esto así, probablemente sí que se está produciendo dentro de las propias organizaciones diferencias entre las personas que se incorporan a una posición y personas que pueden tener muchos años, o sea, realidades diferentes de falta de equidad o diferencias que se puedan poner de manifiesto. Pero las empresas son muy conscientes en general de la importancia de cuidar a las personas.

–(...)

–Las empresas son conscientes de que si les cuesta incorporar a las personas y hacen un esfuerzo para prepararlas y que se adapten a sus necesidades tiene mucha importancia también la gestión de cuál es la remuneración que ofrecen a estas personas. Es mucho más caro estar asumiendo una rotación importante de personas que realizar un análisis de cuál es una retribución justa, necesaria y suficiente. Dicho esto, a veces las organizaciones, que tienen que asegurar su sostenibilidad, igual no pueden responder a esa premisa.