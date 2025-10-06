Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ana Ugalde, este viernes ante la Cámara de Gipuzkoa Gorka Estrada

Ana Ugalde

Directora General Adjunta de la Cámara de Gipuzkoa
«Es más caro una gran rotación de personas que una retribución justa y suficiente»

La responsable cameral pone en valor la importancia de la Feria de Empleo para casar la búsqueda de un trabajo con las necesidades de personal de las empresas

Pilar Aranguren

San Sebastián

Lunes, 6 de octubre 2025, 00:20

La Cámara de Gipuzkoa celebrará la próxima semana una nueva edición de la Feria de Empleo que trata de casar la búsqueda de trabajo sobre ... todo de los jóvenes y de los mayores de 45 años con las necesidades de empleo de las empresas, que acuden con más de 200 ofertas. Unas compañías, apunta la directora general adjunta, Ana Ugalde, que en un momento en el que falta talento son conscientes de la importancia de la gestión de una «remuneración justa y suficiente». Una Feria que cuenta con la financiación del Fondo Social Europeo y Lanbide y la colaboración de la Cámara de España.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere el expresidente de la Junta de Extremadura Guillermo Fernández Vara
  2. 2

    Jon Insausti, una trayectoria fulgurante para llegar a la Alcaldía de San Sebastián
  3. 3 Fallece a los 70 años el traumatólogo Ricardo Cuéllar
  4. 4

    «Supongo que me ha pasado factura la gestión, pero contentar a todos es imposible»
  5. 5

    Detenido en un club de alterne de Donostia por amenazar con un puñal y tratar de atropellar a un empleado de seguridad
  6. 6 La curiosa tienda vasco-japonesa del País Vasco francés en la que «las señoras hacen sus compras»
  7. 7 El chef del mejor restaurante del mundo llega a San Sebastián: «Maido es un lugar feliz que tiene el cariño de la gente»
  8. 8 Una Real inoperante cae ante un Rayo muy pirata
  9. 9

    Udalekus: la fina línea entre educar y adoctrinar
  10. 10

    Osakidetza reordenará el frontal del Hospital Donostia antes de iniciar las obras de consultas externas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco «Es más caro una gran rotación de personas que una retribución justa y suficiente»

«Es más caro una gran rotación de personas que una retribución justa y suficiente»