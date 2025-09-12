Cantabria abarata suelo para atraer centros de datos y competir con Euskadi

La demanda de centros de datos se duplicará en España hasta 2028. Así lo destaca la Asociación Española de Data Centers (Spain DC) en su ... último informe y lo corroboran los datos de inversión del último año, que acumulan más de 35.000 millones en todo el país. La explosión de estas instalaciones viene empujada por la progresiva digitalización de la economía, la vida cotidiana y la irrupción de la inteligencia artificial. Además, la cercanía de uno de estos mastodontes tecnológicos ayuda a atraer proyectos empresariales, que cada vez necesitan más servicios en la nube, conexiones robustas o respaldo a elementos de lo que se llama industria 4.0 que permite técnicas de fabricación flexible o aditiva, claves en sectores como la automoción.

Además, el hecho de que estas operaciones vayan acompañadas de cifras millonarias son un incentivo que permite a los diferentes gobiernos evidenciar un éxito de su política industrial. Una situación que ha lanzado a las diferentes autonomías a una carrera para captar proyectos de los grandes gigantes como Amazon, Google, Meta o Microsoft. Uno de los líderes de esta apuesta ha sido Aragón, donde Amazon invertirá 15.700 millones en un centro de datos para el que también analizó un emplazamiento en Euskadi.

En esta pugna, al País Vasco le ha salido ahora otro competidor: Cantabria. La región vecina ha lanzado este año 630.000 metros cuadrados en el proyecto Altamira para albergar un campus de centros de datos que sea líder en el norte de España. La iniciativa está liderada por el fondo de inversión Stoneshield y adquirió esas parcelas por 10 millones. Ahora, plantea una inversión de 3.600 millones para generar 1.500 puestos de trabajo y capacidad para albergar datos con una potencia de 500 MW.