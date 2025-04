La Cámara urge a las empresas de Gipuzkoa a «defender su competitividad» frente a los aranceles de Trump

La política arancelaria de Donald Trump ha encendido las alarmas de todo organismo e institución económica. También las de la Cámara de Gipuzkoa, que este ... viernes ha indicado que las empresas del territorio están «obligadas a defender su competitividad ante una Europa que se juega su posición de liderazgo. Nos están intentando dividir. ¿Competimos realmente en las mismas condiciones? Tenemos que hacer algo. Toca espabilar. Como Cámara estamos preocupados, pero sobre todo ocupados en obtener la mejor información para tener la mejor reacción de nuestras empresas». Es uno de los titulares que ha dejado el director general del órgano cameral, Javier Zubia (el presidente de la órgano cameral, Mauri Arregui), durante la XXXIII edición de los premios 'Empresa de Gipuzkoa' y que distinguieron como mejor compañía a la oiartzuarra Salto Systems, líder mundial en cerraduras electrónicas y soluciones avanzadas de control de acceso que además cumple este mismo año sus bodas de plata con una facturación anual de en torno a 430 millones de euros.

Zubia también ha querido destacar la fortaleza de las empresas de Gipuzkoa en su diversificación internacional, lo que permitió a las exportaciones del territorio marcar en 2023 un máximo histórico. «La situación actual es más complicada para las pymes de Gipuzkoa por su tamaño. Es por ello que estamos en permanente comunicación con Gobierno Vasco y Diputación para dar a estas empresas la mejor respuesta. Más allá de nuestras ventas a Estados Unidos, no podemos olvidarnos de otros destinos como México, así como otros países (Marruecos, India, Australia o Emiratos Árabes) con los que hemos aumentado nuestra relación comercial en los últimos años». El director de la Cámara también ha anunciado que este mismo verano realizaron una visita a México para conocer de primera mano el estado de las empresas vascas y guipuzcanas.

Defender la competitividad de las empresas de Gipuzkoa ha sido el núcleo principal del discurso del director general de la Cámara. No sólo centrado en la actual guerra comercial, también en otros aspectos como el Tren de Alta Velocidad. «Gipuzkoa debe tener buenas conexiones. Rápidas y lógicas. Es por ello que debemos defender el paso del TAV por Ezkio-Itxaso porque repercutirá en la competitividad de nuestro territorio», ha asegurado Zubia, que tampoco ha querido olvidarse de potenciar e impulsar las infraestructuras del Eje Atlántico que forman las diferentes Cámaras del Cantábrico y parte de Francia.

El presidente de la Cámara, Mauri Arregui, ha sido el encargado de cerrar la XXXIII edición de los premios 'Empresa de Gipuzkoa', y ha dedicado unas palabras a las empresas galardonadas. «Salto Systems es una inspiración para el tejido empresarial de Gipuzkoa. El Diario Vasco, por su parte, ha demostrado una gran capcidad para adaptarse a los cambios».

Ampliar Asistentes a la gala de los Premios de la Cámara, con Mikel Jauregi, Eider Mendoza, Eneko Goia y José Ignacio Asensio en primera fila. Arizmendi

«Permanente vigilancia»

Arregui también ha querido realizar una valoración del actual contexto geopolítico. «Es momento de reflexionar sobre el presente. El mundo atraviesa una etapa decreciente y de inestabilidad. Una incertidumbre que se ha intensificado con los nuevos aranceles de Trump, que tendrán un impacto siginiticativo en la economia munial. Ante este escenario, Europa debe reaccionar, priorizando los interéses comunes a los nacionales. Desde una persepectiva más local, las empresas deben estar en permanente vigilancia, analizando estos cambios. Sabemos que estos cambios presentan amenzas, pero tambíen dan lugar a oportunidades. Tenemos que estar preparados para dar respuesta a las exigencias del mercado. Con decisiones pausadas y estudiadas».

El crecimiento mundial que se augura para este 2025 es muy dispar. Mientras el PIB del mundo crecerá un 3,3%, la UE lo hará en un 0,8% y Gipuzkoa un 2,1%. «En Gipuzkoa contamos con una base sólida para afrontar estos desafios. Tenemos una economía referente en innovación, y con una tasa de paro más baja del Estado. Nuestra situacion actual es buena pero la situacion geopolítca es incierta. Debemos potenciar un entorno que favorezca el desarrollo laboral y la inversion. Es urgente reducir la excesiva burocracia administrativa».

Arregui también ha criticado sin tapujos, como ya hiciera en este periódico este pasado martes junto a la patronal Adegi, la reforma fiscal que han acordado PNV, PSE y Podemos porque, a su juicio «podría haber sido una gran oportunidad para fortalecer a nuestras empresas. No podemos pasar por alto que existen factores que limitan nuestro atractivo para atraer proyectos e inversiones. En este contexto, y aprovechando la autonomía fiscal, la fiscalidad no debe ser solo un medio de recaudación, también debe erigirse como una estrategia diferencial para atraer, consolidar y fortalecer proyectos empresariales que impulsen el crecimiento de nuestro terrtorio. Gipuzkoa está bien, pero no está exenta de los impactos globales». Por último, el presidente de la Cámara también ha citado la conexión del TAV por Ezkio-Itxaso, y la ha calificado como «fundamental» para el desarrollo económico de Gipuzkoa. «Insto a las autoridades a tomar las decisiones necesarias para activar este proyecto sin más demora».