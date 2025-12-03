BBVA Research dispara el crecimiento de 2026 al 2,4% por la creación de un millón de empleos

La economía crecerá un 0,7% en el cuarto trimestre por el empuje de la demanda interna pese a la moderación del turismo y de ... las exportaciones, lo que tirará del PIB de 2026 hasta cerrar con un avance del 2,4%. Esta es la previsión de BBVA Research, que este miércoles publicó su informe Situación España en el que por ahora vaticina el mayor crecimiento de la economía del año que viene de los organismos y supera en dos décimas la previsión del Gobierno.

Su proyección es que el PIB avance un 2,9% este año, un 2,4% el que viene y un 2% en 2027 gracias gracias en buena parte a la capacidad de generación de empleo y a la demanda interna. En concreto, los economistas prevén que la fuerza de trabajo seguirá aumentando, en parte gracias a la inmigración, lo que permitirá que se creen casi un millón de empleos hasta 2027, a razón de 480.000 puestos de trabajo en promedio anual durante los próximos dos años.

Además, la afiliación a la Seguridad Social hasta la fecha apunta a una mayor creación de empleo en la última parte del año y se espera que la contribución de la demanda interna al crecimiento continúe siendo positiva este trimestre. «Los avances en el consumo (tanto público como privado) y la inversión el pasado trimestre parecen atípicamente elevados y, dada la información conocida hasta el momento, se espera una moderación», apunta el informe.