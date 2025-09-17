Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El Sabadell sufre en Bolsa en la fase decisiva de la opa

Arranca este miércoles con una caída de cerca del 2% en su cotización en un movimiento del mercado en el que BBVA reduce a la mitad el diferencial de su oferta

Lucas Irigoyen

Lucas Irigoyen

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 10:32

La acción del Sabadell ha comenzado a cotizar este miércoles en la Bolsa con una caída que ha superado 2% en las dos primeras horas, ... un ajuste sin precedentes desde que se conoció en abril de 2024 el interés de BBVA por adquirir el banco. La pérdida de posición en los mercados se eleva a un 6,2% si toma como referencia el pasado viernes, cuando el consejo de administración de la entidad catalana, rechazó la opa de BBVA y recomendó a sus accionistas no respaldar la propuesta y no analizarla sino había una mejora sustancial de la oferta.

