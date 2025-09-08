BBVA arranca la 'operación convencer al accionista del Sabadell'

Desde este lunes y hasta el 7 de octubre a medianoche, BBVA y Sabadell libran una batalla argumental para convencer a los accionistas de la ... entidad catalana de aprobar o no la opa. Tienen desde esta mañana la opción de aceptar ya la propuesta de canje del banco vasco que ofrece una acción de la entidad y 70 céntimos por cada 5,5483 títulos del Sabadell. Supone valorar la institución presidida por Josep Oliu en 14.939 millones, según la cotización de las acciones a media mañana de este lunes. Una cantidad que está 1.387 millones por debajo del valor de cotización del banco catalán, es decir un 8,5% menos.

BBVA defiende su oferta e insiste en que esa diferencia es precisamente porque el escenario de la operación ha empujado la cotización del Sabadell. Para los dirigentes del banco catalán, en cambio, es una evidencia de lo insuficiente de la oferta. Y ahí es donde se cruzan los argumentos en una guerra por el relato que será clave y con presencia continua en los medios, las redes sociales y en los mensajes que los gestores trasladarán a sus clientes en los próximos 30 días. Todos, eso sí, supervisados por el regulador, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Este lunes, la web de BBVA es un fiel reflejo de esa situación. La 'site' del banco está presidida por la invitación de su presidente, Carlos Torres, a los accionistas de la entidad catalana, que «ya pueden unirse a BBVA para crear un proyecto líder en Europa». Un mensaje que, además de las indicaciones prácticas sobre el procedimiento, convive con testimonios que refuerzan que ha llegado el momento de que decidan los casi 200.000 accionistas del Sabadell, junto a la enumeración de las ventajas que BBVA observa en la operación.

Margen de mejora y rebaja del umbral de aceptación

Los acccionistas de la entidad catalana que acepten la propuesta ganarían un 8,5% menos que si venden sus títulos en el mercado a los precios de este lunes. Eso requiere de un esfuerzo pedagógico que se une, además, a otra dificultad: BBVA no podrá tener en los 30 días que se abren a continuación un termómetro fiable, más allá de las sensaciones y mensajes puntuales, sobre cómo va el proceso de aceptación. Los intermediarios podrán ir tramitando la documentación sobre la aceptación de la oferta, pero hasta la semana siguiente al 7 de octubre -el 14 de octubre,-, cuando la CNMV haga público el resultado, no se sabrá la respuesta definitiva.

Además, el folleto de la opa establece un elemento de mayor imprevisibilidad, ya que los accionistas del Sabadell que den su visto bueno pueden cambiar de opinión y retirarlo hasta el último día, el 7 de octubre. La incertidumbre y la necesidad de poder reaccionar en el último momento, ha hecho que BBVA se reserve en el folleto que aprobó la CNMV el pasado viernes la opción de poder cambiar las condiciones. A pesar de que Torres insistió en que no se elevaría la oferta, ni se modificaría la condición de una respuesta positiva de más del 50% de los accionista del Sabadell, el caso es que todo se puede revisar en función de cómo queden las cosas.

Así, hasta los últimos cinco días, la entidad vasca podrá anunciar una mejora de la oferta. Y, además, tiene hasta 24 horas después de que la CNMV anuncie el resultado -el 14 de octubre- para rebajar el umbral de aceptación necesario para seguir adelante. Es decir, que si los accionistas del Sabadell que dan luz verde no llegan al 50%, pero superan el 30%, BBVA tendrá margen de maniobra.

Así las cosas, se refuerzan los mensajes con las campañas publicitarias que ya han comenzado a sonar en las radio este lunes. También se preparan actos dirigidos a los accionistas del Sabadell y se han creado carpetas repartidas en las 1.800 oficinas que tiene BBVA en España para ofrecer a los dueños de los títulos del banco catalán como 'pack' de bienvenida.

Los gestores de banca personal y privada de BBVA cuentan también con listados de sus clientes que tienen en sus carteras de inversión acciones del Sabadell. Personas a las que comenzarán a llamar para trasladar personalmente la apuesta de crecimiento de la entidad vasca con la opa y lograr su aceptación. también todos los accionistas de BBVA, más de 680.000, recibirán una carta explicando la operación.

Consejo de administración del Sabadell

La incertidumbre que podrá matizarse con las recomendaciones de voto que lancen las agencias internacionales que aconsejan posicionamientos para los grandes inversores, así como con los mensajes de analistas. Mientras tanto, Sabadell, prepara para este fin de semana su consejo de administración. El órgano de gobierno de la entidad debe emitir una recomendación a sus accionistas sobre aceptar o no la opa. El pasado viernes su presidente, Josep Oliu, ya adelantó que le parecía «peor que la de 2024». En la justificación, además, los consejeros de la entidad que tienen acciones deberán adelantar qué harán con ellas. Un oportunidad clave para evidenciar unanimidad.