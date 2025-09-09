Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El presidente del BBVA, Carlos Torres. AFP

Torres arranca la 'operación convencer al accionista del Banco Sabadell'

El presidente del BBVA pone en marcha un gran plan de acciones para atraer a los accionistas del banco catalán, que pueden responder hasta el 7 de octubre

Lucas Irigoyen

Bilbao

Martes, 9 de septiembre 2025, 02:00

Una de las novedades del folleto de la opa de BBVA sobre el Sabadell, autorizado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ... el pasado viernes, es que se contempla una posible reducción del mínimo necesario de accionistas del banco catalán que tienen que aceptar la oferta para que esta continúe. El planteamiento de salida es que sean más del 50% de los dueños de títulos con derecho a voto. Así lo mantuvo el presidente de BBVA, Carlos Torres, el mismo viernes «porque queremos controlar el banco». Pero la entidad vasca, tras introducir esta posibilidad, hace más asequible seguir adelante con la operación. Lo que tiene especial relevancia, una vez que muchos de los analistas del mercado siguen reclamando una mejora de la oferta que ayer seguía un 8% más baja que el valor del Sabadell en el parqué.

