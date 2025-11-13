Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El consejero delegado de Banco Sabadell, César González-Bueno (i.), junto al presidente de la entidad, Josep Oliu (d.) EP

Sabadell da carpetazo a la opa con un beneficio récord de 1.390 millones

La entidad, que gana un 7,3% más gracias a la mayor actividad comercial y menores provisiones, reafirma su compromiso de remuneración al accionista

Clara Alba

Clara Alba

Jueves, 13 de noviembre 2025, 07:51

Banco Sabadell da carpetazo a la opa de BBVA con un beneficio récord de 1.390 millones de euros en los nueve primeros meses de ... 2025, un 7,3% más que evidencia cómo el asalto del banco vasco a la vallesana no ha frenado el ritmo comercial de la entidad. Todo lo contrario.

