Los minoritarios de Sabadell tachan de «ofensiva» la oferta de BBVA

La pelota de la opa de BBVA ya está en el tejado de los accionistas de Banco Sabadell. Pero la Asociación de Accionistas Minoritarios de ... Banco Sabadell, han tachado este viernes de «ofensiva» la oferta de la entidad vasca. En el banco vallesano hay unos 200.000 inversores minoritarios que representan alrededor del 49% del capital del banco, por lo que la decisión que adopten estos accionistas puede determinar el futuro de la operación.

En un comunicado, la organización ha enumerado las razones por las que considera que el folleto de la opa aprobado hoy por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) es un «intento evidente de comprar barato». Consideran, por un lado, que BBVA no ha mejorado su oferta inicial, lo que en su opinión, «supone pagar alrededor de un 10% menos del valor de mercado de las acciones en bolsa», destaca la nota.

La asociación también ha denunciado lo que considera «entrar por la puerta de atrás» tras la opción que se ha reservado BBVA, «consciente de que no alcanzará el 50% del capital», de rebajar el umbral al 30%, «con lo que aspira a controlar el banco sin contar con la mitad de sus accionistas», afirma el comunicado.

Otra de las consecuencias para los minoritarios de Sabadell es que acudir a la opa supondrá tributar por las ganancias patrimoniales lo que, a su juicio, supondrá más impuestos para el accionista. Así lo reconoce el folleto cuyo canje «supondrá un mayor coste fiscal para los accionistas de Banco Sabadell, obligándoles a asumir una carga impositiva añadida como consecuencia de la operación».

Y en último lugar, tras el anuncio de BBVA de que en caso de éxito de la operación, revisará la política de dividendos de Sabadell, la organización vaticina que ésta será «a la baja, perjudicando directamente al accionista minoritario».