Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Sedes de BBVA y de Banco Sabadell. R.C.

Los inversores reaccionan con cautela a la posibilidad de que BBVA se quede solo con el 30% de Banco Sabadell en la opa

Los títulos de ambas entidades cotizan en negativo en una sesión marcada por el dato de empleo de EE UU

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Viernes, 5 de septiembre 2025, 09:19

El mercado ha reaccionado con prudencia a la últimas novedades de la opa de BBVA sobre Banco Sabadell. Ambas entidades cotizan en terreno negativo tras ... subir un 2,5% en la apertura en el caso de la entidad vasca y algo más de un 1% en el de la firma vallesana. El Ibex-35 también retrocede tras sumar un 0,27% al inicio de la sesión e intenta mantenerse en el entorno de los 14.900 puntos en una jornada en la que el gran catalizador será el dato de empleo de EE UU.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Trifulca en un comercio de alimentación de Errenteria: «Se atrincheraron en la tienda y empezaron a tirarse melones»
  2. 2 La marca de muebles que abre su sexta tienda en Euskadi con regalos y grandes descuentos
  3. 3 Jacob Elordi sorprende en el Festival de Venecia con su altura: «Vasco de pura raza»
  4. 4 El Alarde de Hondarribia recurre el decreto que marca los horarios del día 8
  5. 5 El fruto seco que combate la somnolencia diaria y el insomnio, «una puerta para personas con trastornos del sueño»
  6. 6 Elisa Beltrán, la errenteriarra asesinada por su marido en 1948 y arrojada al mar en el Paseo Nuevo
  7. 7 Clasificaciones de las regatas de La Concha en categoría masculina
  8. 8

    Siete detenidos tras una trifulca en un comercio de alimentación en Errenteria
  9. 9

    Las sorpresas son cosas del pasado
  10. 10 Emotiva despedida de Becker ¡en euskera!

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Los inversores reaccionan con cautela a la posibilidad de que BBVA se quede solo con el 30% de Banco Sabadell en la opa

Los inversores reaccionan con cautela a la posibilidad de que BBVA se quede solo con el 30% de Banco Sabadell en la opa