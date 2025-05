Adolfo Plaza (Bilbao, 1978) tomó las riendas de Laboral Kutxa en enero de 2024 tras sustituir a Txomin García. El nuevo presidente de la cooperativa ... de crédito de Mondragon Corporación disecciona para DV, en la primera entrevista que concede, el presente y el futuro de la entidad financiera, que busca que crezca a través de los seguros, fondos de inversiones y planes de pensiones. Plaza contesta a las preguntas concentrado. Medita mucho, calibra lo que dice. Es preciso en el lenguaje. No torea. No hay ambages. Y ve el futuro con optimismo.

– La banca es un buen termómetro de la economía. ¿Cómo ha arrancado 2025 y qué prevé?

– Estamos muy satisfechos con el primer trimestre. Nuestra intención es mantener un crecimiento sostenible. El año pasado batimos nuestro récord histórico, alrededor de los 275 millones de beneficio, y cerraremos el primer trimestre con un crecimiento después de impuestos de alrededor del 5%.

– (...)

– Este crecimiento lo logramos pese a que ya empezamos a notar la bajada de tipos de interés en el margen de intereses. Tendremos una caída de alrededor del 8%. Pero queremos hacer una cosa.

– Dígame.

– Queremos mirar a medio-largo plazo con unos crecimientos razonables. Hemos vendido algo de nuestra cartera con minusvalías, de forma que venderemos algo de resultado negativo en resultado de operaciones financieras. Y hemos aprovechado esa liquidez para comprar deuda a largo plazo con tipos más altos.

– ¿Han acusado el impacto de la crisis arancelaria en la inversión en el primer trimestre?

– Hay incertidumbre, pero todavía no se ha notado. En préstamos hipotecarios hemos hecho un primer trimestre muy bueno, creciendo por encima del 40%. También los concedidos a las empresas están en ese nivel. Me gustaría añadir otro dato positivo.

– ¿Cuál?

– El mejor desempeño lo tienen las pequeñas y medianas empresas. Cuando viene una crisis las grandes corporaciones mantienen sus programas de inversión y las pymes las frenan. Pues en el primer trimestre en pymes casi hemos duplicado las formalizaciones respecto al primer trimestre de 2024. Así que no hemos detectado un parón económico.

– A pesar de que el negocio vaya bien, ¿temen que la incertidumbre geopolítica provoque una ralentización económica?

– La economía necesita certidumbre y si algo no hay en este momento es eso. Cada día nos acostamos con una cosa y nos despertamos con otra. Hay demasiada incertidumbre y las decisiones de inversión se pueden posponer. En cualquier caso, en el primer trimestre no lo hemos visto.

– ¿Cuál es el peso que tiene el crédito que da Laboral Kutxa a las empresas?

– Hubo un momento en que el 100% de nuestra exposición estaba concentrada en las cooperativas. Eso se fue corrigiendo y nos convertimos en una entidad con un peso muy relevante en hipotecas. Prácticamente un tercio de nuestro balance a día de hoy son hipotecas. Otro tercio lo tenemos invertido en deuda pública o en inversiones de tesorería por exceso de liquidez. El otro tercio está inmovilizado..., y en empresas nuestra posición es mejorable.

– (...)

– Tenemos una cuota de mercado que no es la que nos corresponde. Desde 2020 nos hemos planteado un crecimiento sostenido en empresas. Porque hacerlo muy rápido es un error. Queremos crecer siete puntos por encima del mercado de forma sistemática al año.

– Dice que acusan la bajada de tipos y el euríbor está cerca de bajar del 2%. ¿Cómo está modificando esta tendencia la política de préstamos de la entidad?

– Nos vamos adaptando. Buscamos tener una oferta competitiva en nuestros productos y estar en el mercado. Nos gustaría que los precios en las hipotecas fuesen otros, pero estamos en una coyuntura ligada a la OPA entre BBVA y Sabadell. Cuando dos entidades tienen que competir, se enrarece el mercado y hemos tenido que ajustar precios un poco más de lo que nos habría gustado.

– ¿Y cómo puede afectar a su rentabilidad?

– Tenemos que ser rentables, pero no depender tanto de la coyuntura de tipos. Buscamos que nuestros clientes también contraten Seguros Lagun Aro –tienen 250.000 clientes–, con una calidad de servicio buenísima. El que prueba, se queda. Tenemos unas tasas de renovación de alrededor del 90% de las pólizas en hogar y en auto. Y es bueno que nuestros clientes diversifiquen sus ahorros, asignándoles carteras que encajan con su perfil de riesgo. Con esos dos negocios blindamos algo la cuenta de resultados y evitamos que dependa tanto del margen de intereses.

– Los planes estratégicos de las entidades se centran en ganar clientes porque la caída de los márgenes necesita más volumen para mantener la rentabilidad. ¿Hay una pelea entre bancos?

– Nuestros competidores son los de siempre. En el territorio tradicional tenemos a Kutxabank, que históricamente lo ha hecho muy bien. En Navarra tenemos a Caixa, a Caja Rural de Navarra; en Aragón, a Ibercaja... Estamos siendo capaces de competir en todos los territorios y no detectamos a nadie con un cambio de ritmo que le lleve a ganar mucha cuota.

– La gestión del ahorro de los clientes, fondos de inversiones, o planes de pensiones no para de crecer. ¿Dónde está el techo?

– Bastante lejos. Nuestros clientes han diversificado poco sus posiciones. Es importantísimo, antes de comercializar fondos de inversión, segmentar bien a tus clientes. En oficinas, las dos terceras partes de los depósitos los están contratando en posiciones a plazo. Las dos terceras partes de las formalizaciones las están contratando mayores de 60 años.

– (...)

– Si comercializas bien, el cliente sabe lo que está contratando y, sobre todo, si le das lo que encaja con su perfil, los servicios de inversión son buenos. Estamos consiguiendo que cada cliente contrate lo que es idóneo para él.

– Son el banco más solvente en España, pero la rentabilidad está muy lejos de la media.

– Cuando eres más solvente tienes más recursos propios, y si tienes más recursos propios crece el denominador. Es lógico que sea más complicado también el apalancar la rentabilidad. La nuestra es del 12% y estamos muy satisfechos. Luego hay otro tema.

– Explíquese.

– Nuestros socios valoran muchísimo más un crecimiento de resultado sostenido. No buscamos captar clientes por enseñar un número. Lo hacemos para entablar una relación a medio o largo plazo, retenerlo y que se quede con nosotros.

– Parece que por gestión de cartera y negocio, si rompen la barrera de los 30.000 millones, van a tener que pasar a ser supervisados por el BCE en lugar del Banco de España. ¿Quieren evitarlo?

– En absoluto. En principio no romperíamos esa barrera en los próximos tres o cuatro años. Una tercera parte de nuestro activo la tenemos invertida en deuda pública. Podemos ir sustituyendo esa deuda pública por inversión crediticia. Pero en la medida en que tengamos crecimientos en la parte de inversión, es probable que el peso de la deuda pública pueda caer. A día de hoy rondamos un balance entre 27.000 y 28.000 millones, pero si superamos los 30.000 no hay problema. Y no hay grandes diferencias entre estar debajo del Banco de España o del BCE. Tenemos liquidez, tenemos solvencia, estamos en posición de crecer. Si crecemos sin superar los 30.000 millones, bien. Y si lo superamos, también.

– Laboral Kutxa fue la primera entidad en remunerar los depósitos en septiembre de 2023 con los tipos de interés que entonces estaban elevados. ¿Cuál es su política en la actualidad?

– No le damos al cliente una televisión o 500 euros por venir, pero si tiene ahorros y los tipos lo permiten, le pagamos sus depósitos. Vamos vigilando cómo evoluciona la curva de tipos y vamos ajustando la remuneración. La ajustamos en su día al alza y, lógicamente, ahora con la bajada tendremos que ajustarla, pero estamos siempre en el primer cuartil de las ofertas del mercado.

– En la reciente asamblea anual hablaban de crecer en Madrid y Barcelona. ¿Cuál es la estrategia?

– Hay que diferenciar. En Madrid tenemos un recorrido relevante y el volumen de negocio es comparable al que pueden generar las tres provincias vascas y Navarra.

– ¿Y en Barcelona?

– Históricamente no hemos estado. Hemos tenido una oficina por razones operativas, pero la idea ahora es abrir en una primera fase unas ocho oficinas.

– ¿Hace falta un gran fondo vasco financiero que garantice el arraigo?

– Tenemos que tener en cuenta la rentabilidad y el riesgo con los fondos de los clientes. Más del 20% de nuestro excedente anualmente lo trasladamos a reforzar todo el tejido cooperativo de Euskadi. También nos hemos adherido a la Alianza Financiera.

– ¿Con qué objetivo?

– Funciona el intentar conducir el ahorro de los clientes a inversiones que puedan interesar al perfil industrial vasco o a la generación de nuevas empresas, pero basada también en garantizar su posición. Podríamos ayudar también a la conversión de empresas en cooperativas.

– ¿Y el papel de las EPSV?

– Es bueno que inviertan en empresas vascas, pero también teniendo en cuenta el riesgo y la rentabilidad. También la regulación limita el porcentaje que la propia EPSV puede invertir en las empresas que son socias. Desde Lagun Aro se ha pedido en alguna ocasión elevar ese porcentaje.

– ¿La reforma fiscal es competitiva para las empresas vascas?

– No la he analizado en profundidad, pero la primera buena noticia es haber generado homogeneidad entre las tres haciendas forales. Tampoco es fácil hacer una reforma muy agresiva porque hay que tener en cuenta las sensibilidades de toda la sociedad.

– El nuevo impuesto a la banca afectará a Laboral Kutxa cuando se aplique en Euskadi. ¿De qué manera lo hará?

– Sí, pero se descuenta el 25% en Sociedades, lo que lo equilibra. Hemos hecho nuestras proyecciones y teniendo en cuenta nuestro tipo impositivo actual, el impacto no es significativo. ¿Un impuesto justo? Es más justo que el gravamen, que sólo se centraba en los ingresos.

– ¿El apagón pone en solfa la transición energética?

– El apagón fue una oportunidad espléndida para ver si el negocio funcionaba con los simulacros. Y la valoración es muy positiva. Nuestros sistemas se mantuvieron en pie. Evidentemente, las oficinas no pudieron dar servicio cuando estuvimos sin energía, pero gracias a los centros de procesamientos de datos cualquier cliente que tuviese conectividad podía operar, acceder a telebanca, pagar con Bizum... Luego está la segunda reflexión.

– ¿A qué se refiere?

– La descarbonización es sí o sí. Hay consenso. Lo que igual no hay tanto es en los plazos. Intentaremos acompañar a las empresas y financiarles las inversiones para lograr la descarbonización.

– Sufrieron un ciberataque en mayo de 2022. ¿Cómo han reforzado sus defensas?

– Muchísimo. Contamos con Mondragon Unibertsitatea y la captación de talento la cubrimos bien. Pero estamos muy preocupados con la concienciación de clientes por todos los fraudes que hay.

Plaza aborda otras cuestiones de la actualidad, muy marcada por la fusión entre BBVA y Sabadell. «¿Cómo afectaría a la competencia? Si ambas entidades se fusionan, hay alternativas. Y nosotros somos una excelente», afirma.

– El presidente de Kutxabank declaró que el euskera es «limitante» para captar talento. ¿Lo cree así?

– El euskera es un atributo que define a Laboral Kutxa. Cuando preguntamos a nuestros clientes con qué relacionan a nuestra entidad, además de decir con profesionalidad, cercanía o transparencia, siempre sale el euskera. Para nosotros es casi una ventaja competitiva. ¿Más colegios internacionales? No sentimos esa necesidad.

– ¿Cómo les ha afectado la salida de Ulma y Orona de Mondragon Corporación?

– A nivel de Mondragon, en los últimos años ha habido cambios. Tenemos que buscar poner más en común las capacidades que tenemos las diferentes cooperativas para conseguir más negocio, más resultados y crear más empleo. Que salgan cooperativas nos dio pena, pero les deseamos lo mejor.

– ¿Hablamos de la opa?

– Hablamos.

– ¿Una fusión de BBVA y Sabadell generaría una competencia relevante en Gipuzkoa?

– Es muy difícil hacer previsiones, pero estamos en uno de los territorios más bancarizados del Estado. Si ambas entidades se fusionan, hay alternativas. Y nosotros somos una excelente.

– ¿La fusión de BBVA y Sabadell comprometería la competencia en el Estado?

– Habrá que remitirse al informe de la competencia. Ahí están las conclusiones.

– ¿Considera que el papel del Gobierno, queriendo rearbitrar el dictamen del supervisor, puede generar miedo o inseguridad en grandes inversores institucionales?

– La clave es la certidumbre. Si la hay, hay más seguridad para los inversores. Y es importante que el proceso no sea largo.

– ¿Les afecta el absentismo?

– Estamos en el 3,4%. Nuestro sector tampoco es especialmente absentista. Llevamos años aplicando planes de prevención, formación en nutrición, tenemos un gimnasio con máquinas para la espalda... Lo que nos interesa es que nuestra plantilla esté sana. Y también incluimos temas de salud mental con Zainduz.

– ¿Cuál será su estrategia empresarial como presidente?

– Al presidente anterior, Txomin García, le tocó reforzar la entidad. Ahora la prioridad es crecer. Tenemos solvencia suficiente para crecer en particulares, en seguros, en servicios de inversión y en otros territorios.

– ¿Qué legado le gustaría dejar?

– Los tres presidentes anteriores dejaron Laboral Kutxa mejor de lo que estaba. Si consigo dejarla mejor que en 2024..., lo cual no será fácil porque la herencia ha sido buenísima. Pero si se me recuerda así, estaría absolutamente satisfecho.