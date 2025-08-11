Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Sede central de Kutxabank en la Gran Vía de Bilbao . Luis Ángel Gómez

Kutxabank se lanza al combate por los jóvenes contra los neobancos

S. Llamas

Lunes, 11 de agosto 2025, 07:22

utxabank quiere apostar por atraer a los jóvenes a la entidad. La herramienta será su nueva tarjeta 'Korner Dual', un arma con la que quiere ... plantar combate al modelo de neobancos popularizado por fórmulas como Revolut o N26, que se vienen haciendo con el mercado. El objetivo es utilizar este 'plástico' en su modelo de débito para clientes de entre 12 y 30 años, y con opciones de crédito entre los 18 y los 30.

