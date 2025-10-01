Kutxabank acelera la integración de Cajasur al completar la fusión societaria

El grupo Kutxabank ha hecho público este miércoles que se acelera el proceso de integración total de Cajasur, entidad bancaria con presencia en Andalucía. Esta ... alianza, que se enmarca en una nueva etapa de crecimiento y diversificación, permitirá a la corporación bancaria una mayor capacidad de respuesta con sus clientes y una mejor inversión crediticia, y se hará efectiva una vez reciba la autorización del ministerio de Economía, Comercio y Empresa.

Esta operación no tendrá ningún efecto sobre los clientes del banco andaluz ya que, según ha destacado Kutxabank, los contratos de «cualquier naturaleza comercializados por Cajasur» (cuenta corriente, créditos, seguros distribuidos o planes de pensiones, entre otros) continuarán vigentes sin que el cliente tenga que realizar trámites.

La integración, añade el comunicado, consolidará un grupo financiero «más fuerte» para «seguir invirtiendo en clientes, personas y tecnología». Además, continúa el escrito, contribuirá al «desarrollo de los entornos en los que opera». El motivo que ha provocado la operación ha sido la consolidación de Cajasur en toda la comunidad andaluza, donde tienen presencia significativa en Jaén y es referente en Córdoba, donde su cuota de mercado en depósitos supera el 40,5% y la de nóminas y pensiones representa el 36% y el 49%, respectivamente.

Con la absorción, Kutxabank pasa a liderar el mercado financiero en Córdoba y mejora su posición en Jaén. Además, según afirma la entidad vasca, la alianza permitirá cumplir los objetivos propuestos para la comunidad autónoma, entre los que se encuentran «superar los 11.000 millones de euros de inversión crediticia a particulares, familias, empresas e instituciones», entre otros.