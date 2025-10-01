Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una sucursal de Cajasur en Andalucía. DV

Kutxabank acelera la integración de Cajasur al completar la fusión societaria

La incorporación permitirá al grupo aumentar su capacidad de respuesta con los clientes en Andalucía y conseguir una mejor inversión crediticia

Diego Fernández Tortosa

San Sebastián

Miércoles, 1 de octubre 2025, 18:21

El grupo Kutxabank ha hecho público este miércoles que se acelera el proceso de integración total de Cajasur, entidad bancaria con presencia en Andalucía. Esta ... alianza, que se enmarca en una nueva etapa de crecimiento y diversificación, permitirá a la corporación bancaria una mayor capacidad de respuesta con sus clientes y una mejor inversión crediticia, y se hará efectiva una vez reciba la autorización del ministerio de Economía, Comercio y Empresa.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Despiden a la directora de una oficina bancaria en Euskadi que cobraba 7.345 euros al mes y se iba a la peluquería en horario laboral
  2. 2

    Seis nuevos tramos de la AP-8 en Gipuzkoa reducen su límite de velocidad a 100 km/h
  3. 3

    Mendoza advierte de que cancelar el contrato de CAF en Israel podría suponer el «cierre de la empresa o llevársela fuera»
  4. 4

    El índice que fija los topes al alquiler rebaja los precios de las rentas actuales en Gipuzkoa, hasta por debajo de 700 euros en Donostia
  5. 5

    Peru Mac-Gragh, nuevo jefe de Bomberos de Donostia
  6. 6 Cierra una tienda que ha vestido a miles de guipuzcoanas: «Gracias por 43 años de confianza y amistad»
  7. 7

    Una agresión sexual a una menor en Donostia destapa un grupo criminal que estafó a más de 300 víctimas con anuncios falsos de contacto
  8. 8

    Un tercio de los MIR de Familia formados este año en Euskadi deja Osakidetza
  9. 9

    Los partidos vascos salen en tromba contra Ayuso por «banalizar la violencia» de ETA
  10. 10 Una taza de café cada vez más cara en Gipuzkoa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Kutxabank acelera la integración de Cajasur al completar la fusión societaria

Kutxabank acelera la integración de Cajasur al completar la fusión societaria