Carlos Torres, presidente del BBVA, durante la rueda de prensa de este viernes. Efe

El fracaso de la opa del BBVA tendrá consecuencias: necesitan un 'plan B' igual de ilusionante

El fracaso también tiene consecuencias para Sabadell, que deberá cumplir sus promesas

Ignacio Marco-Gardoqui

Viernes, 17 de octubre 2025, 15:54

Diecisiete meses, después de planteada, tras cientos de estudios elaborados, miles de reuniones interminables, toda una organización tensionada y focalizada en la operación, millones de ... euros empleados en publicidad, decenas de promesas de contento accionarial…, todo ha sido inútil. La opa de BBVA sobre el Sabadell ha fracasado y lo ha hecho por goleada. Ni siquiera queda abierta la posibilidad de una segunda oferta superior y en dinero. La operación ha durado demasiado tiempo y ha sido excesivamente accidentada.

