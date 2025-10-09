Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Los grandes fondos mueven ficha en Sabadell en el final de la opa de BBVA

BlackRock pasa del 7,25%al 7,37% del capital de la catalana en una semana marcada por la guerra de cifras y el fin del periodo de aceptación

Clara Alba

Clara Alba

Jueves, 9 de octubre 2025, 19:15

Comenta

Se acabó el tiempo. Los accionistas de Banco Sabadell tienen hasta este viernes a las doce de la noche para decidir si, tras 17 largos ... meses de proceso, acuden a la opa de BBVA. Fuentes del mercado explican que es posible que la entidad vasca ya tenga en sus manos este mismo jueves los datos de buena parte de los institucionales y los grandes fondos, que han aprovechado las últimas horas para ajustar posiciones en el capital de la catalana.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una familia catalana compra un restaurante y una pastelería de la plaza Gipuzkoa de San Sebastián
  2. 2

    15.000 familias vascas se beneficiarán de las nuevas ayudas para el cuidado de hijos
  3. 3 Experimento con crema Nivea: «En un lado la lata azul de 2 euros y en el otro una crema de 200 euros; este es el veredicto de un dermatólogo»
  4. 4 La tortilla de patata que quiere reinar en San Sebastián y abre su tercer local en la ciudad
  5. 5 Mil candidatos para 250 empleos: «No es normal tanta gente, se ha formado un tapón para entrar»
  6. 6

    Uno de los fundadores de Loreak Mendian compra la marca a Ternua por 800.000 euros
  7. 7 Amaya Uranga, la voz de Mocedades que emociona en las redes sociales: «a su edad está intacta, de cuando había tanto amor y poesía en las letras»
  8. 8 Cierra una emblemática zapatería de San Sebastián tras 65 años de actividad
  9. 9

    Erik Bretos defendió ante el Consejo de la Real la continuidad de Sergio
  10. 10 El Olivi de Usurbil, nuevo paraíso de la txuleta

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Los grandes fondos mueven ficha en Sabadell en el final de la opa de BBVA

Los grandes fondos mueven ficha en Sabadell en el final de la opa de BBVA