Quién es David Martínez, el mayor accionista particular del Sabadell que exige una mejora en la opa a BBVA

Es uno de los accionistas clave en la opa de BBVA sobre Banco Sabadell y su voto será clave para el desenlace de una operación ... que suma ya más de 16 meses en proceso. Con un 3,86% del capital de la catalana, David Martínez Guzmán (Monterrey, 1957) ha sorprendido con su abstención al informe donde el consejo de la entidad recomienda a sus accionistas no acudir a la opa lanzada por el banco de Carlos Torres. Esta abstención supone, sin duda, un punto a favor para BBVA en su objetivo de alcanzar el máximo nivel de aceptación a su oferta.

Sin embargo, no implica que Martínez Guzmán vaya a acudir al canje. O, al menos, así lo manifiesta el propio empresario en el informe del consejo que Sabadell ha remitido esta mañana a la CNMV. «A mi juicio, la operación presentada por BBVA constituye la estrategia acertada para las dos instituciones, aunque a un precio que hoy la hace irrealizable». Es decir, apoya la fusión, pero no la opa en las condiciones actuales. «Por esta razón, me adhiero al rechazo de la Oferta y he decidido no participar en ella con las acciones que represento, ni con las mías propias ni con las gestionadas a través del fondo Fintech Europe», añade el magnate mexicano.

Su voto como consejero dominical es clave y puede influir, y mucho, en el de otros accionistas de relevancia e incluso de los minoritarios, conscientes de que el empresario lleva en el capital del banco más de una década -desembarcó en el accionariado en 2013, tras una ampliación de capital en la que llegó a alcanzar un 5% del banco- controlando una participación que solo se sitúa por detrás de la de gigantes como BlackRock, Zurich o Capital Research, que según los registros de la CNMV copan en torno a un 7%, un 4,7% y un 4,2% de la entidad, respectivamente.

Martínez Guzmán es así el mayor inversor particular del banco. Y el único de estas características con un sillón dominical en el consejo. «Considero imperativo que el sistema bancario español y europeo continue en un proceso de consolidación, y esta operación ofrece a sus accionistas ese camino», apunta en un escrito en el informe del consejo del Sabadell.

En el mismo, advierte de que el veto del Gobierno a la fusión durante tres años, prorrogables a cinco, «inevitablemente retrasarán este proceso de eficiencia económica y espero que la política, siempre cambiante, reconsidere las restricciones impuestas en caso de que hubiera una operación exitosa». Es decir, confía en un cambio de Gobierno que permita adelantar la fusión.

Pese a formar parte del consejo desde hace años, la figura del empresario es más bien desconocida para parte del mercado. Martínez GUzmán se ha caracterizado siempre por su discrección y sus escasas apariciones en público, con prácticamente ninguna imagen suya que sea pública. Lo que sí es cierto es que, según fuentes conocedoras, quienes le conocen le consideran un gran inversor y aseguran que, dentro de Sabadell, se aprecia con especial intensidad su interés en el banco. Muchos lo definen como un auténtico tiburón de las finanzas, siendo una de las grandes fortunas latinoamericanas y con gran actividad también en Wall Street.