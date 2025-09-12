Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Sede de Banco Sabadell. Afp

Quién es David Martínez, el mayor accionista particular del Sabadell que exige una mejora en la opa a BBVA

El empresario mexicano, que posee un 3,86% del capital de la catalana, se muestra a favor de la fusión pero advierte de que no acudirá al canje si no hay mejora de precio

Clara Alba

Clara Alba

Viernes, 12 de septiembre 2025, 10:45

Es uno de los accionistas clave en la opa de BBVA sobre Banco Sabadell y su voto será clave para el desenlace de una operación ... que suma ya más de 16 meses en proceso. Con un 3,86% del capital de la catalana, David Martínez Guzmán (Monterrey, 1957) ha sorprendido con su abstención al informe donde el consejo de la entidad recomienda a sus accionistas no acudir a la opa lanzada por el banco de Carlos Torres. Esta abstención supone, sin duda, un punto a favor para BBVA en su objetivo de alcanzar el máximo nivel de aceptación a su oferta.

