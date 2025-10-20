David Martínez, el consejero rebelde del Sabadell, intenta un acercamiento a Oliu tras el fracaso de la opa

David Martínez, el consejero díscolo del Sabadell que acudió a la opa de BBVA, intenta limar tensiones con la cúpula de la catalana tras el ... fracaso de la operación. El mexicano, que se enfrenta a una situación extremadamente delicada en el consejo, ha remitido una carta a Bloomberg en la que felicita al Sabadell por su victoria y asegura estar «plenamente convencido» de la estrategia del banco en solitario.

«Como accionista, espero participar en el éxito continuo de Sabadell», asegura. Cabe recordar que Martínez es, además de consejero dominical, el principal accionista individual de la catalana, con un 3,86% del capital. Como ya explicó este diario por fuentes conocedoras, tras respaldar la oferta de BBVA desmarcándose del resto del consejo y, sobre todo, tras el duro cruce de acusaciones mantenido estas semanas con Josep Oliu y César González-Bueno, la entidad pretende que se vaya del consejo. No echarle, pero sí que la lógica se imponga y decida salir él.

Eso no implicaría, no obstante, que tenga que vender sus acciones del banco. «Aunque, por razones que he dejado claras, voté a favor de una vía diferente para el banco, la mayoría de los accionistas apoyaron el plan de negocio independiente; »He felicitado al banco por el resultado tras un proceso prolongado y reñido«, añade en la carta publicada por Bloomberg.

La duda sobre su futuro en la entidad -como consejero, no como accionista, pues de él depende vender sus acciones- se han multiplicado desde que se conoció que BBVA apenas sobrepasó un 25% de aceptación en la opa. Martínez rompió la unidad del consejo en la operación en septiembre, cuando en el informe en el que se recomendaba a los accionistas no acudir a la opa, aseguraba no compartir las opiniones y argumentos del máximo órgano de gobierno de la entidad. «La futura consolidación en España de ambas entidades dará lugar a una aún más competitiva y rentable con mayor potencial de revalorización», defendía por entonces.

Sus palabras dolieron especialmente entre los principales directivos del banco, que hasta ahora habían tenido en el inversor mexicano a un aliado muy apreciado dentro de la cúpula del banco. Pero, tras su decisión, el ambiente se enrareció, con Sabadell dejando la puerta abierta a posibles pactos entre Martínez y BBVA. El propio Oliu llegó a indicar en un acto público que «entiendo que los clientes no sabes ni qué son, que eres un inversor de Wall Street y buscas maximizar beneficios«, a lo que le mexicano respondió con una dura carta en la que aseguraba que »hay maneras más constructivas para debatir los méritos de la propuesta que insultarme calificándome de ignorante«. «Entiendo que hay muchas administraciones corporativas que naturalmente se sienten amenazadas cuando los accionistas tomamos las decisiones en nuestras propias manos», añadía en aquel momento.

Cabe recordar que Martínez entró en el capital del Sabadell en la ampliación de capital de 1.400 millones de euros que el banco acometió en septiembre de 2013, en un momento muy complejo para le banco. Un año después, pasaría a formar parte del consejo como dominical. Ese sillón es el que ahora peligra por la tensión que se podría generar. Sin embargo, algunas voces apuntan a que, al fin y al cabo, esto es un negocio en el que hasta la más alta traición puede quedar sin represalias.