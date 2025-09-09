Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El lehendakari, Imanol Pradales, saluda al presidente de BBVA, Carlos Torres EFE

BBVA mantendrá dos reuniones en Euskadi con accionistas del Sabadell para defender su opa

Gobierno Vasco y PNV han sido fríos con la operación exigiendo a la entidad más implicación con un territorio donde se da una mayor concentración de propietarios del banco catalán

Lucas Irigoyen

Martes, 9 de septiembre 2025, 16:03

BBVA tiene prevista la celebración de dos encuentros en Euskadi -donde tiene su sede social- con accionistas del Sabadell para defender la aceptación de su ... opa sobre la entidad catalana. El banco vasco se encuentra inmerso desde ayer, y hasta el 7 de octubre, en un intenso programa de actividades para lograr la máxima aceptación a la oferta lanzada a los propietarios del banco catalán.

