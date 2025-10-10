Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Ignacio Navarro, director Territorial Norte del Banco Sabadell, y José Miguel Ayerza, director general de Adegi, posan tras el acuerdo firmado. Banco Sabadell

Banco Sabadell y Adegi renuevan su alianza para impulsar la competitividad empresarial en Gipuzkoa

El convenio refuerza el apoyo al tejido empresarial guipuzcoano con condiciones financieras preferentes, asesoramiento personalizado y programas de formación

Mikel Madinabeitia

Mikel Madinabeitia

San Sebastián

Viernes, 10 de octubre 2025, 07:44

Banco Sabadell y la patronal Adegi han renovado su convenio de colaboración con el objetivo de fortalecer el desarrollo económico del territorio y acompañar a ... las empresas en los retos de la innovación, la internacionalización y la transformación digital.

