Banco Sabadell y Adegi renuevan su alianza para impulsar la competitividad empresarial en Gipuzkoa

Banco Sabadell y la patronal Adegi han renovado su convenio de colaboración con el objetivo de fortalecer el desarrollo económico del territorio y acompañar a ... las empresas en los retos de la innovación, la internacionalización y la transformación digital.

El acuerdo contempla condiciones preferentes para las compañías asociadas a la patronal guipuzcoana que ya son clientes de la entidad financiera. Estas ventajas incluyen líneas de crédito, préstamos, seguros y soluciones adaptadas a ámbitos estratégicos como la sostenibilidad, la ciberseguridad y la expansión internacional, permitiendo a las empresas acceder a herramientas financieras ajustadas a sus necesidades.

«Con una cuota de mercado del 51% en Gipuzkoa, Banco Sabadell se consolida como la entidad de referencia para las empresas del territorio», asegura Sabadell en un comunicado. Un liderazgo que, según ambas organizaciones, «refleja la confianza del tejido productivo guipuzcoano en el banco como aliado en su crecimiento».

Asesoramiento personalizado

Además, el convenio incluye servicios de asesoramiento personalizado para optimizar la gestión financiera de las empresas asociadas, así como la organización conjunta de jornadas formativas, encuentros empresariales y actividades de difusión de buenas prácticas.

El acuerdo, que entra en vigor de forma inmediata, refuerza una colaboración que se ha mantenido estable a lo largo de los últimos años. Tanto Banco Sabadell como Adegi confían en que esta nueva etapa «seguirá generando valor y acompañando a las empresas guipuzcoanas en su desarrollo presente y futuro».