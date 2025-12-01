Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Cada vez más familias se endeudan para consumir. Efe

La banca dispara el crédito a las familias al mayor ritmo desde finales de 2008

El boom inmobiliario y la fuerte demanda de préstamos al consumo anticipan un año récord en el sector

Clara Alba

Clara Alba

Lunes, 1 de diciembre 2025, 11:30

Comenta

El sector bancario va camino de cerrar uno de sus mejores años en términos de negocio. El boom inmobiliario y la fuerte demanda de préstamos ... al consumo dispararon en octubre el crédito a las familias un 4,05%, el mayor ritmo de crecimiento desde diciembre de 2008, hasta un saldo total de 708.976 millones de euros, según datos del Banco de España.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

