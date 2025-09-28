Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada
Sede del Banco Sabadell Reuters

Los accionistas, clave en el asalto de BBVA al Sabadell

Los minoristas copan algo más del 47% de la catalana, mientras que los grandes fondos con peso en el capital de los dos bancos suman el 28%

Clara Alba

Clara Alba

Domingo, 28 de septiembre 2025, 00:51

La mejora del 10% en la oferta de BBVA a los accionistas del Sabadell -a los que ahora ofrece una acción nueva por cada ... 4,8376 de la catalana- ha disparado las quinielas sobre si esa subida será suficiente para alcanzar el objetivo de aceptación del 50% y evitar el lanzamiento de una segunda opa que complicaría mucho la situación. Con ese telón de fondo, ambas entidades han acelerado su presencia en medios y reuniones con todo tipo de inversores, con viajes a la City de Londres para verse también con los grandes fondos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El Tribunal Superior de Justicia sentencia que el centro comercial de San Bartolomé es acorde al PGOU
  2. 2

    El intercambio de casas sigue en auge en Gipuzkoa y crece un 32% en el último año
  3. 3

    Miguel Ángel Muñoz: «Aquí firmé mi primer autógrafo y por la Behobia me hice runner»
  4. 4

    Txiritinga, el paraíso de las hamburguesas
  5. 5

    Begoña Gómez planta a Peinado y las acusaciones piden la declaración de Sánchez
  6. 6

    «Ocho años en régimen cerrado por la agresión sexual a otro varón»
  7. 7 «Soy pobre, pero rico en amigos. Los vascos sois muy buena gente»
  8. 8

    Golpe al narcotráfico: 772 kilos de cocaína y 608 de cannabis incautados en Francia tras pasar la muga de Irun
  9. 9

    La Fiscalía alerta del aumento del 145% de la violencia machista entre menores de Gipuzkoa
  10. 10

    «Puedo esquilar una oveja en un minuto»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Los accionistas, clave en el asalto de BBVA al Sabadell

Los accionistas, clave en el asalto de BBVA al Sabadell