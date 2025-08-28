Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Seis kilómetros de retenciones por un accidente en la AP-8 en Zarautz sentido Donostia
Vacas comiendo en la granja. DV

La cifra de solicitantes de la PAC en Euskadi se reduce a la mitad en quince años

En 2009 había 11.925 demandantes de ayudas para el primer sector, mientras que el año pasado se redujeron a 5.961. Por franjas de edad, sólo aumentan los solicitantes menores de 25 años

Mikel Madinabeitia

Mikel Madinabeitia

San Sebastián

Jueves, 28 de agosto 2025, 11:12

En apenas tres lustros, el campo vasco ha visto caer de forma drástica el número de perceptores de la Política Agraria Común (PAC). Según los ... datos oficiales, Euskadi cuenta hoy con la mitad de solicitantes que en 2009, una reducción que refleja la pérdida de peso de la agricultura y la ganadería en el territorio y el progresivo envejecimiento de sus profesionales.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Las dos influencers de San Sebastián que se cuelan en la lista de Forbes
  2. 2 Fallece a los 51 años el exciclista profesional Peio Arreitunandia
  3. 3

    Denuncian que una mujer y sus cuatro hijos duermen en la calle en Donostia
  4. 4 Carlos Soler jugará cedido un año en la Real Sociedad
  5. 5

    Urko se marcha traspasado al Espanyol
  6. 6 La Liga denuncia a la Real por un cántico clásico
  7. 7 La emotiva despedida de una amiga íntima de Verónica Echegui: «Hay que decirle a la gente que quieres que la quieres»
  8. 8

    El rescate protagonizado por un inmigrante que vive en las calles de San Sebastián: «Vi que no se movía y me lancé en su ayuda»
  9. 9

    Sancionan al Zmare con 170.857 euros por dedicar a hostelería más espacio del autorizado
  10. 10 Un improvisado dique de arena impide que el mar se lleve un chiringuito de la playa de Ondarreta

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La cifra de solicitantes de la PAC en Euskadi se reduce a la mitad en quince años

La cifra de solicitantes de la PAC en Euskadi se reduce a la mitad en quince años