La cifra de solicitantes de la PAC en Euskadi se reduce a la mitad en quince años

En apenas tres lustros, el campo vasco ha visto caer de forma drástica el número de perceptores de la Política Agraria Común (PAC). Según los ... datos oficiales, Euskadi cuenta hoy con la mitad de solicitantes que en 2009, una reducción que refleja la pérdida de peso de la agricultura y la ganadería en el territorio y el progresivo envejecimiento de sus profesionales.

Los datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación así lo atestiguan. Si en 2009 la cifra de solicitantes en el País Vasco era de 11.925, quince años después el número de demandante se ha reducido hasta los 5.961, lo que significa un retroceso del 49,98%.

Eso sí, el análisis por franjas de edad evidencia un hecho curioso y reseñable. Únicamente aumenta la cifra de perceptores en los menores de 25 años, aunque sea poco relevante al pasar de 27 a 59 personas. El descenso entre los que tienen 25 y 40 años es del 9,51%; entre 40 y 65 años del 55% y entre los que tienen más de 65 años es del 34%, según un informe realizado por el sindicato ENBA.

El retroceso no es exclusivo del País Vasco, pero aquí adquiere una dimensión especialmente preocupante. Mientras en el conjunto del Estado la reducción se ha producido de manera más moderada, de un 37% en el global, en Euskadi la cifra se ha desplomado a un ritmo mucho más acelerado, hasta el punto de poner en cuestión el relevo generacional en el sector primario.

Factores clave

Los expertos coinciden en señalar varios factores detrás de esta caída: la dificultad de acceder a la tierra, la elevada burocracia que implica la gestión de ayudas y, sobre todo, la falta de incorporación de jóvenes agricultores. La estadística muestra que más del 60% de los solicitantes actuales supera los 55 años, lo que anticipa un futuro marcado por la falta de continuidad en muchas explotaciones.

Sindicatos agrarios y organizaciones profesionales advierten de que la situación es insostenible y reclaman medidas urgentes para revertir la tendencia. Entre sus propuestas figuran un refuerzo de los incentivos para la instalación de jóvenes, una mayor simplificación de los trámites y un apoyo decidido a modelos de producción sostenibles que garanticen la viabilidad económica del sector.

En este escenario, la PAC sigue siendo una herramienta clave de apoyo, pero su impacto se diluye si la base de beneficiarios se reduce año tras año. El reto para las instituciones vascas será, por tanto, lograr que las ayudas europeas sirvan no solo para sostener a los actuales profesionales, sino también para atraer a nuevas generaciones que aseguren el futuro del campo.