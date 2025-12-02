Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
R.C.

Hacienda retrasa un año la entrada en vigor del sistema de facturación Verifactu

No será obligatorio para profesionales y empresas hasta el 1 de enero del 2027 si tributan en el impuesto de sociedades y el 1 de julio para el resto

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Martes, 2 de diciembre 2025, 12:32

Comenta

El Ministerio de Hacienda retrasa un año la entrada en vigor del nuevo sistema de verificación de facturas Verifactu para facilitar la adaptación de las ... empresas. Fuentes de Hacienda confirman a este medio que esta ampliación será de un año. Es decir, que no será obligatorio para profesionales y empresas hasta el 1 de enero del 2027 si tributan en el impuesto de sociedades y el 1 de julio para el resto.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cierra un histórico bar en la Parte Vieja de San Sebastián: «Ha sido una experiencia dura, pero bonita»
  2. 2 La escapada de Barbara Goenaga y Borja Sémper: «Celebrando la vida»
  3. 3 Netflix sorprende con la cancelación de una serie de éxito tras solo una temporada por las críticas recibidas
  4. 4

    Tragedia en Cabezón de la Sal: tres «críos del pueblo» que rompen una cuadrilla y dejan un gran vacío
  5. 5

    Un avión alemán aterriza de urgencia en Loiu con un cadáver a bordo tras fallecer un pasajero en pleno vuelo
  6. 6

    EH Bildu frena su tendencia alcista en Gipuzkoa y cae dos puntos desde las elecciones vascas de 2024
  7. 7 «ETA mató a mi hermano y años después me exigieron dinero»
  8. 8 Adiós a una peluquería con 37 años de historia en el centro de San Sebastián: «Han sido décadas llenas de vida e ilusión»
  9. 9 Fans del Arsenal descubren los restaurantes favoritos de Zubimendi y Merino en San Sebastián
  10. 10 La zanahoria gigantesca hallada en una huerta guipuzcoana: «Cuando la desenterré no me lo podía creer»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Hacienda retrasa un año la entrada en vigor del sistema de facturación Verifactu

Hacienda retrasa un año la entrada en vigor del sistema de facturación Verifactu