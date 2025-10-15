Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Elma Saiz. EFE

El Gobierno modificará la subida de cuotas de los autónomos tras la oleada de críticas

La ministra Elma Saiz resta importancia a la propuesta y garantiza que se negociará con los sindicatos, patronales y principales asociaciones del colectivo

José A. González

José A. González

Miércoles, 15 de octubre 2025, 14:11

El Gobierno recula en su propuesta de subida de las cuotas de la Seguridad Social de los autónomos para 2026. «Pido tranquilidad y sosiego», ... afirmó esta mañana Elma Saiz, ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en el Congreso de los Diputados. «Todas las reformas que están encima de la mesa del diálogo social requieren de una reflexión y de escuchar, y eso es lo que estamos haciendo desde el Ministerio», añadió.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

