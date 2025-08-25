Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Un autónomo trabajando en su negocio. O. Chamorro

Los autónomos societarios marcan máximos y se afianzan como modelo de autoempleo

Suponen ya más de un tercio de los trabajadores por cuenta propia en España empujados por las ventajas fiscales y una mayor seguridad jurídica

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Madrid

Lunes, 25 de agosto 2025, 00:04

Laura Martín es diseñadora gráfica. Empezó emitiendo facturas como autónoma directamente a sus clientes pero cuando el volumen de encargos aumentó, decidió crear una sociedad ... limitada (S. L.)de la que es dueña y gestora. Sigue siendo su propia jefa pero ahora está obligada a cotizar como autónoma societaria en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) porque trabaja dentro de su propia empresa.

