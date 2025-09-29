Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Varios clientes iluminan con el móvil en un supermercado de Barcelona el día del apagón. EFE

La ausencia de ciclos combinados en el sur fue la «causa fundamental» del apagón

Un estudio académico encargado por Iberdrola y Endesa apunta a que las maniobras que realizó Red Eléctrica no fueron capaces de «operar» cuando se produjeron las perturbaciones de la red

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Madrid

Lunes, 29 de septiembre 2025, 14:25

La ausencia de generación síncrona en el sur de España fue la «causa fundamental» del cero energético que sufrió la Península Ibérica el pasado ... 28 de abril. Esta es la principal conclusión del informe académico independiente de IIT elaborado por los profesores Luis Rouco, Enrique Lobato y Francisco Echevarren de la Universidad de Comillas por encargo de Endesa e Iberdrola. Las empresas, como agentes del sistema eléctrico, han encargado este estudio con carácter preliminar y abierto a revisión que analiza los eventos de los día previos al incidente y que ha sido enviado al panel de expertos europeo Entso-e.

