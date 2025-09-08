Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las ventas de modelos electrificados se han más que duplicado respecto al año pasado. Pankra Nieto

El auge de los coches eléctricos está cerca de agotar los fondos del Moves en Euskadi

El Ente Vasco de la Energía solicitó 20 millones adicionales al MITECO a finales de julio teniendo en cuenta que el plan «va como un tiro»

Gonzalo Ruiz

Gonzalo Ruiz

Lunes, 8 de septiembre 2025, 00:01

Al fin, tal y como marcan las hojas de ruta energéticas de las diferentes instituciones, parece que los coches electrificados están comenzando a despegar definitivamente ... en Euskadi, convirtiéndose en una opción cada vez más atractiva para los conductores vascos. Y es que los datos ahí están: en lo que va de año, sus ventas han aumentado un 133% hasta las 4.184 matriculaciones, alcanzando una cuota del 21,7% en el mercado territorial.

