El auge de los coches eléctricos está cerca de agotar los fondos del Moves en Euskadi

Al fin, tal y como marcan las hojas de ruta energéticas de las diferentes instituciones, parece que los coches electrificados están comenzando a despegar definitivamente ... en Euskadi, convirtiéndose en una opción cada vez más atractiva para los conductores vascos. Y es que los datos ahí están: en lo que va de año, sus ventas han aumentado un 133% hasta las 4.184 matriculaciones, alcanzando una cuota del 21,7% en el mercado territorial.

Se trata, eso sí, de un aumento que ni de lejos hubiera sido tan significativo de no ser por el impulso que está suponiendo el Plan Moves III desde su reactivación a finales de junio –en enero se quedó paralizado por la caída del decreto ómnibus en el Congreso de los Diputados–, un programa que otorga ayudas de hasta 7.000 euros por vehículo electrificado adquirido y subvenciona hasta un 80% de la instalación de infraestructura de recarga eléctrica para particulares.

Por ahora, el plan «está yendo como un tiro, con días en los que hemos recibido más de 100 solicitudes», admiten fuentes del Ente Vasco de la Energía (EVE), organismo que lo gestiona con unos fondos asignados de 14,9 millones de euros para esta convocatoria. Unos fondos que «están cerca de agotarse» teniendo en cuenta que, según los últimos datos, ya son casi 3.000 los vascos que han solicitado las ayudas para la compra de un vehículo (848 aprobadas) y poco más de 1.500 los que ya han pedido fondos para costear la instalación de infraestructura (369 favorables).

Ante tal coyuntura, y viendo que «la sociedad vasca está respondiendo de manera excelente» al programa, este periódico ha podido saber que el organismo se puso en contacto con el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) a finales de julio para solicitar una ampliación de 20 millones para dotar de más fondos el programa y así seguir apostando por la electrificación en el transporte, aunque por ahora siguen a la espera de una respuesta.

Un momento crucial

Desde los concesionarios vascos también han podido experimentar un «fuerte aumento» de la demanda de los coches electrificados en los últimos meses. Es lo que afirma Jon Tolaretxipi, director general del Grupo Easo, donde gestionan 14 marcas. «Sobre todo hemos notado que los clientes están pidiendo muchos modelos electrificados de marcas como Citroën, Peugeot, Hyundai o Ford», afirma. Al ritmo al que evoluciona el mercado, cree que las ayudas del Moves «no van a llegar hasta el 31 de diciembre», fecha en la que oficialmente se cierra el plazo para las solicitudes.

Él está convencido de que sin el plan, la demanda caería de manera considerable, tal y como sucedió en Alemania en su día. El país teutón eliminó las subvenciones y los pedidos de electrificados se desplomaron. Ante el riesgo de colapso de la industria automovilística, el Gobierno no tuvo otra opción que volver a reactivarlas urgentemente.

Por el momento, los fondos del Moves se han agotado en tres comunidades: Madrid, Cataluña y Galicia. Junto a Euskadi, las cuatro suponen cerca de dos tercios del mercado electrificado en lo que va de año. Es por ello que los nervios están a flor de piel en el sector ante la perspectiva de que las ayudas no se renueven. Desde Anfac, la patronal de fabricantes, alertaron de que «hay que actuar de inmediato con medidas eficaces» para evitar la paralización del mercado electrificado. Una de las quejas del sector en este sentido es que el Moves es, burocráticamente, excesivamente lento, ya que los plazos para recibir las ayudas pueden alargarse incluso hasta más de un año en algunas comunidades. Todo ello crea incertidumbre en un sector tan importante como el de la automoción en España y Euskadi, en un momento en el que los fabricantes están 'obligados' a vender eléctricos para evitar las multas de emisiones europeas.