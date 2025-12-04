«Tenemos que aprender de la automatización de los chinos para dar respuesta al reto demográfico» Jauregi afirma que en muchas empresas del gigante asiático «no hay personas y sí máquinas» como respuesta a la escasez de personal por las jubilaciones que también se dan en la segunda economía del mundo

Imanol Lizasoain San Sebastián Jueves, 4 de diciembre 2025, 10:34

El consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad del Gobierno Vasco, Mikel Jauregi, ha situado este jueves el reto demográfico como uno de los grandes desafíos que afronta Euskadi y ha defendido la necesidad de mirar hacia otros modelos internacionales para mantener la competitividad industrial. «El reto demográfico lo vivimos en Europa, pero también en China. Los chinos automatizan todo. Entras en una empresa y apenas ves personas. Prevén jubilaciones y necesitan que la actividad industrial continúe, por eso están automatizando todo. Tenemos que aprender de todos, también de los chinos», ha asegurado el consejero, que este jueves ha protagonizado una nueva edición del foro Gipuzkoa al Día, organizado por El Diario Vasco con el apoyo de Telefónica.

Jauregi ha subrayado que la escasez de talento y la jubilación masiva de la generación del 'baby boom' requieren decisiones inmediatas, no pospuestas. En su opinión, Euskadi debe combinar automatización, atracción de talento e inmigración cualificada como pilares para sostener su tejido productivo. «La inmigración es una de las patas que puede ayudarnos con los problemas de formación y de déficit de talento. Tenemos que cambiar el chip y decidir qué tipo de empleo queremos».

El consejero ha insistido en que el corazón del nuevo plan de industria pasa por crear «los puestos de trabajo que querrían nuestros hijos» y por promover empleos acordes a las aspiraciones de las nuevas generaciones. Ha señalado que su departamento trabaja en medidas específicas para atraer profesionales y adelantó que «habrá una solución pronto para Donostia» dentro de esta estrategia.