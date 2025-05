El apagón encarecerá de media cuatro euros la factura regulada de la luz

El apagón eléctrico del 28 de abril también dejará su huella en la factura de la luz. Especialmente entre quienes tienen contratada la tarifa regulada ( ... PVPC). Según Borja Osta, subdirector del comparador Selectra, la factura media de estos hogares subirá «entre tres y cuatro euros mensuales» debido a los «servicios de ajuste» que se realizaron tras el colapso eléctrico. «En un día normal antes del apagón, esos servicios costaban entre uno y uno y medio céntimos por kilovatio hora. Ahora están rondando los cuatro», explica el experto energético. «Eso, aplicado al consumo mensual de una familia media, se traduce en tres o cuatro euros más. En los hogares que más consumen, incluso seis u ocho».

El motivo, en resumen, está en el esfuerzo por evitar que algo así vuelva a ocurrir. «Lo que se busca ahora es garantizar la estabilidad del sistema, y eso pasa por usar tecnologías más controlables, como el gas», resume. Aunque la solar y la eólica sean más baratas, son más imprevisibles. Y tras el apagón, el operador del sistema decidió restringir su presencia en favor de fuentes más estables, aunque más caras. Ese coste adicional no aparece en el precio mayorista, sino en esos ajustes técnicos que ahora se repercuten al consumidor.

En esta precisa línea, el incidente ha servido para visibilizar el peso que tienen los llamados «servicios de ajuste» en la factura eléctrica, un concepto técnico poco conocido hasta ahora. «Son costes que no tienen que ver con el precio de la energía en el mercado mayorista, sino con mantener el sistema eléctrico en equilibrio en tiempo real», aclara Osta. Estos ajustes entran en juego cuando, por razones técnicas —no económicas—, el operador del sistema decide sustituir parte de la energía ya planificada (como la solar o la hidráulica) por otras fuentes más estables, como el gas. «No es un sobrecoste por capricho», insiste el experto, «es una especie de seguro para evitar que el sistema colapse y garantizar que la electricidad llegue con normalidad a los hogares». La factura de la luz los recoge como una partida más, pero hasta ahora su impacto era tan pequeño que pasaba inadvertido. Con el apagón, ese equilibrio se ha encarecido.

Cabe subrayar que no solo afectará a quienes tienen tarifa regulada, aunque ellos son los más expuestos. «Hay clientes con contrato a precio fijo que creen que están blindados, pero si su contrato solo cubre los ajustes hasta cierto límite, también pueden llevarse una pequeña sorpresa», advierte el experto. Las comercializadoras pequeñas lo tendrán más difícil para absorber el sobrecoste sin trasladarlo, mientras que algunas grandes quizá opten por asumirlo para proteger su marca, opina el experto.

El impacto, en cualquier caso, será desigual. Dependerá del tipo de contrato, del consumo y de las horas en las que se use la electricidad. «El golpe se nota sobre todo en las horas solares, que eran las más baratas y ahora no lo son tanto. Las nocturnas apenas han cambiado», señala Osta. Preguntado por si este encarecimiento será puntual o prolongado, el experto no es optimista. «Las reglas del sistema no han cambiado. Si seguimos priorizando la estabilidad mediante el uso del gas, el ajuste se mantendrá en el tiempo».